晶碩財報／第3季獲利創同期新高 前三季 EPS 18.23元

晶碩（6491）28日公告第3季財報，單季稅後純益4.37億元，年增15.8%、季減7.8%，創同期新高，但卻是今年以來表現最弱的一季，單季每股純益5.61元，累計前三季稅後純益14.22億元，年增31.42%，每股純益18.23元，亦創同期新高。

晶碩第3季稅後純益雖優於去年同期，不過，較第2季與第1季下滑，下半年有旺季不旺的疑慮，主要仍是受到中國大陸市場今年雙11拉貨保守影響。過往，隱形眼鏡股下半年開始進入旺季，第4季會來到全年最高峰，但今年受到大陸經濟持續疲弱、全民消費降級的影響，雙11整體氛圍偏向保守，因此第3季拉貨並不明顯。

另一方面，晶碩第3季毛利率來到54%，雖與去年同期相當，但相比第2季的58%，下滑四個百分點。晶碩表示，主要是第3季對日本客戶有一些讓價，同時對大客戶的折扣也增加，希望藉此爭取更多日本的訂單來補足大陸下滑的訂單。其次，第2季產能稼動率有九成以上，但第3季稼動率下滑至80~90%，規模經濟下滑影響毛利率表現。第三則是受到匯率影響，由於第3季台幣升值，不利美金計價商品。

此外，晶碩第3季營業費用較第2季攀升，包括認證費用增加使研發費用提高，以及員工加薪都是墊高營業成本的原因。但由於上半年毛利率表現優異，因此前三季毛利率來到57%，較去年同期仍高了五個百分點。

展望第4季，晶碩表示，目前訂單能見度不高，對今年雙11檔期看法保守，檔期效應不如預期、可能會是近年最低迷的一年，雖然就營收的角度來看，第4季營收仍會是全年最高峰，但獲利則未必能突破上半年的單季水準，主要是第3季毛利率下滑的壓力仍未解除，目前看來，第4季毛利率仍承壓，包括匯率以及整體雙11、雙12的接單數量，仍有變數。

至於明年首季景氣則有待今年檔期銷售成績而定，若仍能維持相當的買氣，有機會出現庫存回補需求。