星宇航空股票還可以買嗎？上市後抓緊「3策略」：明年是成長快速的一年

星宇航空（2646）在證交所敲鐘，上市首日價量齊揚，蜜月行情可期，在此同時，也拉升了華航、長榮航的走勢。星宇航空擁有大批粉絲、屢屢登上熱門關鍵字、走精品路線的年輕品牌、董事長永遠是鎂光燈焦點，疫後觀光復甦潮端出亮眼成績單至為關鍵，25日從興櫃轉上市之後的營運布局，又將如何影響未來在資本市場的表現？

2018年星宇航空風光成立，2020年初開航隨即遇到疫情，連續3年虧損累計超過百億元。如今終於迎來報復性旅遊潮，去年繳出224.72億元的營收，稅後淨利1.49億元；星宇上半年獲利9億元、年增172％，EPS 0.39元；累計前8月營收231.09億元、年增62.61％。

大飛機不斷增加還能賺錢，怎麼做到？

回憶起疫情時的艱難，公關長聶國維表示，經營一開始業務狀況還不錯，但馬上碰到疫情，所有航線都停掉了，為了要生存、要活下來，做了很多微旅行，在很短時間銷售一空，至少有一點收入。

張國煒為了在短期之內打響星宇航空的名號，還是努力衝刺業績，自己從口袋裡面掏錢出來，不斷挹注星宇航空，當航空公司都在裁員減薪，星宇喊出不裁員減薪，此舉也讓星宇累積了更多忠誠粉絲。星宇當時為了增加收入，也推出一連串周邊商品，「星宇小舖的銷售額，一度還大於機票營收，事實上非常可憐」，聶國維回憶。最苦的時候，財報幾乎每一年都在虧損 拖到兩年或三年 又不裁員減薪 還繼續聘僱新人

星宇航空董事長張國煒。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

「K董的想法，星宇航空是精品航空公司，維持高品質服務水準，一定會增加成本，他認為該要花的錢還是要花，因此也持續投資以符合高端服務標準。」聶國維解釋，包括基礎建設、運輸中心、維修棚廠、保稅倉庫等，陸續建立起來，這是一般航空公司成立比較久、營收比較穩定的時候才會做的事。「當時虧損確實非常龐大，K董也不在乎，花這麼多錢，只要營運上軌道之後，可以逐步攤銷掉。」

策略長劉允富說，當時看財報最辛苦，但是K董進入疫情期間，做了關鍵性的事，告訴員工放寬心，把公司基礎打好，對內對外希望維繫精品航空的形象。小至系統整合、人員訓練，累積的一百多億虧損絕大部分是在基處建設上，讓星宇用最快的速度準備好，才能抓住爆炸性的旅遊需求，疫情完第一年就可以獲利。

未來航線布局，如何達到營運成長目標？

星宇航空掛牌上市，董事長張國煒（左四）與證交所董事長林修銘（右四）一起擊鼓慶賀，蜜月首日大漲逾45%。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

大家更關心的是，星宇航空的下一步？聶國維表示，今年有24架飛機，年底26架，明年再增加7、8架，都是大飛機，明年交飛機交得比較多，會是成長快速的一年。

劉允富指出，策略上還是緊抓三個，一個是轉機市場，陸續開北美航線、LA增班，北美航線希望增加航機密度，開闢一些新航線，把東南亞不好的航網做最好的銜接，可望成為營收快速成長的動能，東南亞加上北美這兩大塊區域，人口就超過13億。「開一條航線，至少需要兩架大飛機，剛好明年交飛機交得比較多，新航線勢必可以開闢出來。」東南亞加上北美這兩大塊區域，人口就超過13億。

為何轉機市場具潛力？劉允富解釋，北美經台灣到港澳、東南亞都是順向，東南亞人口多，目前除了新加坡、菲律賓，越南有少數直飛北美航線，其他包括泰國、馬來西亞、印尼，都沒有直飛北美的航線，必需中轉。包括香港、新加坡、韓國、日本，未來也會是白熱化的競爭。

星宇航空證實將於明年申請加入航空聯盟寰宇一家（Oneworld）。圖／聯合報系資料照

二是持續看好含金量最高日本航線，疫情之後非常快的時間讓日本航點增加到十個航點， 已經跟國內另兩家航空公司差不多。

三是貨運的部分，雖然星宇目前只有客機，一點點的腹艙可以送貨，但三、五年長程愈開愈多，看好跨境電商、AI相關產品出貨，美國航線量價都是最強。目前已經決定引進貨機，2027年第一架交，已經定了5架貨機，2029年就交完。

桃機第三航廈如火如荼趕工當中，若能依照時間完成，以台灣絕佳位置，有更新穎的設施，對於發展轉機市場是一大助力，將提升轉機旅客願意利用桃機作為北美與東南亞的重要轉機點。

一開始我們投入這個市場，著眼的就不是台灣市場。一個小島即使每個人都旅行，也無法支撐第三家航空公司，打的是國際盃。服務水平是否能得到旅客青睞？下一次再選擇星宇？這是我們要持續精進自己的。

劉允富談進入資本市場，是更高的門檻，高規格監督讓公司營運透明化，也對整個品牌形象更有助力。公司在快速拓展中，也必須吸引更多生力軍，星宇將更有彈性與策略性的朝穩健發展的方向前進。

（本文出自2024.10.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）