中鋼對陸傾銷調查 有正面作用

中鋼（2002）針對大陸低價熱軋鋼捲提出傾銷控訴，要求政府課徵反傾銷稅，全案目前雖處於審查過程，但已有遏阻作用，多家進口商擔心被追溯高額反傾銷稅，不敢貿然進口大陸熱軋鋼材，對鋼市將有正面護持作用。

中鋼董事長黃建智表示，大陸低價熱軋進口台灣，對國內鋼鐵產業造成實質損害，中鋼備齊相關資料與事證，委請律師正式提出傾銷控訴，全案已經進到政府審查流程，關務署與國貿署會依法定流程審理，預計要一些時間，目前中鋼無法評論。

進口鋼廠指出，由於最近大陸鋼市出現向下整理，低價誘因令人垂涎，此時若進口將可有效降低成本。但因為中鋼已經對大陸熱軋提出傾銷控訴，如果成案將先課徵臨時反傾銷稅，而且還可以往前追溯，考量相關變數後，不敢冒然進口，大陸低價熱軋鋼捲「看得到吃不到」。

中鋼表示，針對進口鋼材傾銷控訴一般流程可能需要二至三個月時間，依法令規定，有關部門要先認定是否有傾銷事實，其次是此案對國內鋼鐵產業是否造成實質損害，最後政府部門會訂出反傾銷稅率。