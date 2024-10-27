公共工程、科技業擴廠效應 營造族群將迎收割期

公共工程如火如荼開展外，科技大廠持續擴廠，營造族群包括皇昌（2543）、達欣工、工信、建國等動能充足，加上第4季完工旺季來臨，今年底到明年將迎來收割期，也將同步帶旺重電與線纜族群。

此外，科技大廠工程逐步完善下，對後續的電線電纜、重電設施需求將放大，重電、線纜業者的營運也將有加分作用。

近年政府積極推動公共工程，加上改採最有利標後，讓公共工程脫標率明顯提升，甚至已經成為業者搶手標的之一，以皇昌營造來看，目前在建工程案量逾600億元，下半年有望新增包括捷運北環南環段大型工程案，量能共逾400億元。

此外，皇昌近年切入海事工程，是國內唯一投入海事工程的上市公司，今年在「第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程（一期）」在提前完工下，上半年營運大噴發。

法人預估，皇昌第4季還有三案能結案，可望再迎一波動能，且未來國內還有第四座至第七座液化天然氣接收站將陸續招標，明年初案量上看400億元的四接將招標，皇昌在專業海事工程技術下，占有奪單優勢。

另，除了公共、海事工程外，皇昌亦拿下內湖石壁潭社會住宅一期保留議約權，工程案量約36億元，今年底目標未交案量達800億元以上。

達欣工近年積極攻高毛利的科技廠辦，目前公司在手未交訂單約250億元，其中半導體大廠購入面板廠的改建案，因達欣工在業界有實績，是不少半導體大廠的指定廠商，有望成為新訂單來源。