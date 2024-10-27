中鋼：鋼市樂觀到下季

中鋼（2002）在11月新盤價開出後下游反應熱烈，接單情況由冷轉熱，預期第4季產銷營運展開衝刺，獲利增溫。中鋼董事長黃建智說，鋼市整體利多結構沒有太大變化，內部評估樂觀的情緒看到明年第1季。

多家上市鋼廠主管表示，當前海外接單價格回升，買家對採購數量仍顯保守，由於看旺後市，中鋼新盤價雖大漲，下單量仍比上月增加，「而且增幅不小」，希望後市持續向上。

黃建智指出，在台北與多家用戶接觸，獲得的訊息普遍認為11月中鋼漲價後，市場氣氛回暖，客戶反應變得好做，端終用戶訂單終於釋放出來。相對中鋼第4季接單量明顯提升，「多接了好幾萬公噸」。

黃建智表示，為維持利潤，中鋼接單謹慎，不符合邊際貢獻以及低價的訂單不追，第4季包括熱軋、中厚板、棒線等市場反應都不錯，「感謝客戶捧場」。

由於近期鋼價回漲後出現向下修正，鋼市乍暖還寒引發市場疑慮。黃建智說，大陸刺激經濟成長的政策沒有放鬆，中央部會高官下鄉調研、促進政策落實，釋放出明確的態度，大陸第4季拚經濟的大方向沒有改變。

此外，鋼鐵期貨與現貨市場價格多有變化，黃建智認為，鋼價合理的修正，讓部分投機性的炒作資金被洗出來反而健康，行情進進退退很正常，鋼價不會一下子崩盤，尤其OECD與IMF預測明年全球經濟成長3.2%，而且明年春節來得早些，通常農曆新年前鋼市會有一波補貨潮，鋼市熱度可以繼續保溫，市場能見度「看到明年第1季」。

上市鋼廠主管指出，根據即時商情顯示，上周大陸建材價格大幅下挫，鋼筋均價每公噸較上月下跌人民幣110元，雖有政府宏觀預期提振，但需求跟進不足的現象要關注，鋼廠在利潤驅使下產量有回升跡象，供強需弱壓力可能放大，接下來大陸將召開重要會議，市場預期向好，投機需求或增加，預計鋼價可穩定反彈運行。