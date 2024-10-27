鴻海（2317）股價200只是開始…外資喊378元有可能？ 不敗教主算極端、最低、平均分別落在哪

2024年鴻海股價有如大夢初醒，大漲一倍到216元（2024/10/25），外資更將目標價拉高到378元，這是怎樣算出來的呢？在計算股價時我們通常會採用本益比法，本益比 = 股價 / EPS，股價 = EPS X 本益比。先來看一下最近5年鴻海的本益比，2024年EPS採用法人預估的11.45元。

有了本益比之後，接著要預估2025年的EPS，因為股價是反應未來的獲利。上網搜尋外資的分析報告，根據FactSet最新調查，共22位分析師，對鴻海（2317）做出EPS預估：

不過我還是自己來驗算一下，2024/05/31鴻海股東會，董事長劉揚偉預計2025年AI伺服器業務有望破兆，同步帶動鴻海整體營收登上7兆大關，雙雙創新高。營收 X 稅後淨利率 = 稅後淨利，先來看一下過去的稅後淨利率表現，可以看出介於2.13%~3.47%之間，AI伺服器產品的毛利率較高，所以預估2025年稅後淨利率為3%，因此：稅後淨利 = 7兆 X 3% = 2100億元。

由於計算本益比需要EPS，EPS = 稅後淨利 / 發行股數（138.6億股） = 15.15元（預估），看出來跟法人預估的數值差不多，所以採用我計算出來的15.15元。接著用預估EPS，以及過去的本益比來預估一下未來的股價。

1.最極端：採用最高的20.48倍本益比，計算出來的股價是310.3元。 2.最低：最低本益比8.6倍，計算出來的股價為130.3元。 3.平均值：採用過去5年平均本益比11.3倍，得到的股價為171.2元。

接著來討論一下，因為鴻海未來獲利持續成長，低本益比的機率很低，所以130.3的股價應該很難見到，可以忽略。因此預估的股價區間應該是在171.2~310.3之間。參考一下8月大跌期間，股價也是在170元附近止跌，也算是驗證了上面的計算，如果股價回檔到170附近，就是不錯的時機，但是要碰到大盤重挫才會有機會，只能看運氣。

那麼高點會不會達到法人預估的378元？我計算出來310.3發生的機率高不高呢？首先，310.3是經由「預估」營收與稅後淨利率計算出來的，預估就存在不確定性，可能高一點也可能會低一點，只能盯緊公司的營收數字來驗證，並不斷地做調整。

由於法人預估2025、2026的獲利都是持續成長的，獲利成長的公司通常可以擁有更高的本益比，如果以法人預估2026年的18.3元EPS，給予20倍本益比的話，是有機會達到法人預估的378元股價。但還是要提醒一下，都是預估值，必須要由往後的獲利來持續調整。本文只是探討外資如何預估股價，不代表推薦，買賣也請自行判斷。

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