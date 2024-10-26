萬海砸523億元擴大船隊 法人估排名有望擠進全球十大

萬海航運（2615）公司看好貨櫃輪市場展望再出招，該公司昨（25）日宣布，為了全球競爭力提升擴大布局，將進場訂造八艘、每艘1萬6,000 TEU（20呎櫃）的甲醇雙燃料船，交易總額14.95億美元至16.32億美元（約新台幣479億元至523億元）。法人推估，隨著萬海船舶不斷加入，遠東-北美線競爭力大幅提升，該公司全球排名有望擠進前十大。

全球海洋環保戰開打，萬海航運加快資本支出的腳步，訂造甲醇雙燃料船，全面提升萬海長期的營運競爭力；繼日前訂造20艘8,000TEU的甲醇雙燃料船後；萬海這次訂造更大型的船，一口氣簽八艘1萬6,000 TEU的訂單，交易總額最高達520億元。萬海加計新宣布的八艘購船計畫，總計未交的船舶共計29艘。

萬海資本支出擴充計畫及市場展望 圖／經濟日報提供

另外，昨天萬海因應業務需求，董事會除了通過買進八艘甲醇雙燃料，另外還要買進貨櫃一批，這個部分還未議價，所以沒有金額。

萬海表示，此次向韓國兩大造船廠共買進八艘1萬6,000 TEU甲醇雙燃料船全貨櫃輪；其中四艘向現代三湖（HD HYUNDAI SAMHO ）採買，交易總金額7.45億美元至8.16億美元，折算新台幣約238.8億元至261.6億元。

另外四艘1萬6,000TEU甲醇雙燃料預備全貨櫃輪，是向SAMSUNG HEAVY（三星重工）訂造，交易總金額為7.5億美元至8.16億美元，折算台幣約240.45億元至261.6億元，以上金額已包含船舶升級設備。

萬海全面更新船隊強化競爭力，今年才剛跟台船訂造20艘8,000TEU的甲醇雙燃料船，以中程線為主力市場，預計2026年開始交船，預計每季交一艘新船。

針對市場景氣展望，萬海認為，上海集裝箱出口（SCFI）指數今年漲幅較去年同大，今年月平均指數約3,600點，跟去年呈現倍數的增幅，雖然指數、運價日前連續八周下滑，仍處於相對的高檔；隨著大陸十一長假期需求開始出籠，預期11月會出現一波出貨潮。

展望2025年，美國降息、大陸推出全新的振興經濟策略，全球經濟貿易量將持續增溫，市場貨量也會跟著增加，今年是新船交船高峰期，明年開始新船交船數量開始降低，約較今年減少近半，中東地緣問題無解，亞洲到歐洲全球大繞道，造成全球轉口櫃非常混亂，明年市場展望仍舊維持審慎樂觀。