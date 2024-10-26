寶成旗下裕元 淨利勁揚

寶成（9904）昨（25）日公告旗下持股51%的裕元工業正面獲利預告，裕元前三季獲利將年增近1.38億美元（約新台幣逾44億元），成長幅度約140%至145%。市場預期，裕元品牌客戶下單力道逐漸回到疫情前水準，第4季傳統旺季將為寶成今年營運高峰。

寶成表示，根據裕元現有資料，該公司今年前三季獲利增加，主要受惠於全球製鞋市場常態化，品牌客戶對裕元供應的製鞋產品需求提升，其製造業務訂單滿載而逐季轉強，帶動裕元製造業務毛利率穩健增長。

此外，裕元今年前三季並無產能調整相關費用，相比2023年同期因應產能調整，則有一次性費用約3,000多萬美元。

同時，今年前三季處分關聯企業部分股權，產生一次性收益約2,400萬美元。為進一步挹注今年獲利增長，裕元繼續平衡需求與訂單排程，靈活調度產能並落實有序加班計畫。