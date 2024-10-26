中鋼前三季獲利36億元 每股稅前盈餘0.23元

中鋼（2002）昨（25）日公布9月營運表現，受到出貨量減少和認列庫存跌價損失影響，單月稅前淨損6.75億元，為近14個月以來首見赤字；累計今年前三季稅前盈餘36.41億元，年增98.1%，每股稅前盈餘0.23元。中鋼指出，9月為今年營運谷底，隨著旺季到來，力拚第4季逐月上攻。

中鋼指出，美聯準會啟動降息循環，非農就業數據顯示勞動力市場穩健，美國經濟具韌性；中國大陸強力推動降準、降息、房貸優惠措施，以及設備更新、汽車家電舊換新等「兩新」政策，推升原物料行情向上。中、美二大主要經濟體同步貨幣寬鬆，有助經濟表現。

中鋼前三季營運情形 圖／經濟日報提供

中鋼說明，台灣民間投資增溫、消費動能延續，最新台灣9月外銷訂單537.9億美元，連七紅，顯示終端需求緩步回溫，加上國內汽車用鋼需求處相對高位，第4季為鋼鐵業傳統旺季，有助支持鋼價上揚。

據了解，中鋼本月15日以漲盤開出11月盤價，各項鋼品漲價每公噸700至1,200元，帶動中鋼營運「量價齊揚」可期。

中鋼並分析9月營運情況，主要是先前下游看跌第4季和10月新盤，市場瀰漫濃厚觀望氛圍，出貨量明顯減少，以中鋼本身來看，9月單月出貨量為61.9公噸，比前一個月少了1萬公噸。

其次中龍方面，單月為26.8萬公噸，月減8.6萬公噸；中鴻單月出貨10萬公噸，也比8月少了1萬公噸。

依中鋼公告營收數據，9月為267.47億元，年減9.2%、月減9.6%。累計今年前九月營收2,739.42億元，年減0.4%。

在此同時，中鋼10月以跌盤定調，各項鋼品每公噸降價800至1,200元不等，因而認列庫存跌價損失，以致單月稅前虧損6.75億元，為去年7月以來首見虧損，致今年第3季稅前盈餘1.42億元，年減7.5%、季減93%。

中鋼今年前三季稅前盈餘為36.41億元，年增98.1%，每股稅前盈餘0.23元。中鋼指出，今年前三季合併稅前盈餘增加，是因鋼鐵業銷售數量雖減少，但營建工程毛利增加、礦業投資獲配股利增加，也使得業外收入增加。