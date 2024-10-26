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家樂福 拚明年展店15家
統一（1216）旗下家樂福總經理王俊超昨（25）日表示，今年截至第3季整體量販市場買氣持穩，但家樂福超市持續展現成長動能，年底前將再迎新店開幕，而明年展店計劃也將加速，預計開設超過15家新店，透過擴大規模經濟以提升競爭力。
家樂福去年營收超過900億元，今年業績雖然成長，但距離千億大關仍有「一步之遙」。王俊超表示，疫情結束後，人潮回來了，是營收成長的主要動能，年底前還會持續展店，明年則希望開出超過15家的新店。
目前家樂福全台總店數近350家，包括67家量販店、250家超市及22家Mia C’bon，展店規模持續擴張，進一步深化區域覆蓋率。同時，針對大型複合商場的開發，全台多處地點正按計畫推進，其中台南、台中已有確定預定地，此外集團還在全台範圍內評估更多據點，尋求商場拓展的合適機會。
家樂福昨日舉辦年度最大盛事2024秋季酒展，共計2,500支好酒登場。看好葡萄牙和西班牙上半年異軍突起聲勢看漲，此次秋季展葡萄牙酒款增二倍、西班牙增一倍，且瞄準低酒精、輕盈酒體為年輕消費市場主流。
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