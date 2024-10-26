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長興前三季 每股盈餘1.71元
長興（1717）昨（25）日公告自結9月份稅前盈餘1.4億元，較去年同期減少56.13％，每股稅前盈餘0.12元；累計今年前九月稅前盈餘20.18億元，年增26.24％，每股稅前盈餘1.71元。
長興材料9月營收36.18億元，分別較去年同期與上月減少7.61％、8.61％，其中合成樹脂、特用材料、乾膜光阻的出貨量維持上月水準，惟精密機械因客戶驗收台數較少，為營收減少主因。
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