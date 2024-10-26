三陽汽車銷售 傳捷報

三陽工業（2206）代理的汽車品牌現代（Hyundai）業績不斷成長，旗下汽車總經銷南陽實業總經理徐伯達昨（25）日宣布，現代品牌今年銷售有望提前達到銷售2.3萬台完成連續五年正成長，明年力拚銷售台數再成長，朝著2.4萬台目標挺進，要完成連續六年再攀升。

徐伯達表示，國內車市今年變化比較大，少了疫情紅利加持，再展間全面翻新，韓系車款在國內知名度拉升，今年以來現代（Hyundai）多次調高銷售目標，昨天更宣布原訂的年度銷售2.3萬台，有望提前完銷售目標。

受惠於今年因韓國原廠CKD件供應增加，現代國產休旅車的售量拉高，今年前三季一舉躋身國內第三大品牌；另外，配合新車銷售亮眼，全面展開展間2.0升級計畫，提升優化展間軟硬體設施，持續投入逾2億元，進行全台逾50個展間陸續升級，吸引消費者目光，也進一步提升銷售戰力。

徐伯達進一步指出，HYUNDAI（現代）近年來成為國內消費者喜愛的品牌之一， HYUNDAI全新世代車款的重磅亮相，台北三創生活園區，共同體驗「Your Future, HYUNDAI Drive」的全新旅程，全新導入的The All-new SANTA FE正式登場，售價為172.9萬元起，今年的配額已經預訂一空，要等明年的配額。

考量到市場競爭力，提供消費者更多元化的選擇，韓國市場已正式推出全新的電動車Casper Electric車系，明年會考慮引進台灣市場。