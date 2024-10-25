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中鋼9月稅前虧損6.75億元 近14個月首見赤字

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中鋼（2002）25日公布9月營運表現，單月稅前虧損6.75億元，為近14個月以來首見赤字。圖／中鋼提供
中鋼（2002）25日公布9月營運表現，單月稅前虧損6.75億元，為近14個月以來首見赤字。圖／中鋼提供

中鋼（2002）25日公布9月營運表現，受出貨量減少和認列庫存跌價損失影響，單月稅前虧損6.75億元，為近14個月以來首見赤字；累計前三季稅前盈餘36.41億元，年增98.1%，每股稅前盈餘0.23元。該公司指出，9月為今年營運谷底，隨著進入旺季，力拚第4季逐月上攻。

中鋼表示，分析9月份的營運情況，主要是先前下游看跌第4季和10月份新盤導致市場瀰漫著濃厚觀望氛圍，進而使得出貨量明顯減少，以中鋼本身來看，單月出貨量為61.9公噸，比上月少了1萬公噸。

其次，中龍方面，單月為26.8萬公噸，月減8.6萬公噸；中鴻方面，單月為10萬公噸，比8月份也少了1萬公噸。依該公司公告營收數據，9月為267.47億元，年減9.2%、月減9.6%。累計今年前九月營收達2,739.42億元，年減0.4%。

在此同時，因該公司10月份以跌盤定調，各項鋼品每公噸降價800至1,200元不等，進而認列庫存跌價損失，以致單月稅前虧損6.75億元，為去年7月以來首見赤字。累計中鋼今年第3季稅前盈餘為1.42億元，年減7.5%、季減93%。

至於今年前三季稅前盈餘為36.41億元，年增98.1%，每股稅前盈餘為0.23元。中鋼指出，前三季合併稅前淨利增加，是因鋼鐵業銷售數量雖減少，但營建工程毛利增加，另礦業投資獲配股利增加，也使得業外收入增加。

中鋼 營收

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