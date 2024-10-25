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長興自結9月稅前盈餘1.4億元、年減逾五成 前9月年增26.24％

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

長興（1717）25日公告自結9月份稅前盈餘1.4億元，較去年同期減少56.13％，每股稅前盈餘0.12元；累計今年前九月稅前盈餘20.18億元，年增26.24％，每股稅前盈餘1.71元。

長興材料9月營收36.18億元，分別較去年同期與上月減少7.61％、8.61％，其中合成樹脂、特用材料、乾膜光阻的出貨量維持上月水準，惟精密機械因客戶驗收台數較少，為9月營收較上月減少主因。產品組合的影響，9月毛利率不及上月，對稅前盈餘表現的影響較為明顯。

長興材料表示，精密機械設備主要應用領域在ABF載板，因客戶資本支出保守，精密機械部門今年的成長空間受限，未來隨著客戶產能去化，訂單將逐漸回升。至於中國大陸市場，由於需求未見復甦，長興仍極力穩固市場占有率，傳統上第4季將較第3季逐漸轉淡，公司將審慎因應市場變化。

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