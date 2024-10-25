高股息ETF時代還能存金融股？ R爸「有吃又有拿」：無法放過這種壟斷性的產業

近年因為多頭行情不斷，高股息ETF因為平準金豐沛， 導致屢屢發出破紀錄的殖利率，簡直比市值型還要兇猛！可惜年化殖利率不等於報酬率，而且一兩年的數據不足以代表長期，一旦市場反轉進入空頭，可以想見資本利得必定縮水，連帶殖利率下滑、股價下跌等。

其實我也是會擔心，萬一高股息ETF不香了，那大家恐怕也會紛紛拋售。而身邊有不少存股大前輩，核心持股都是金融股，並且都是千張起跳。為何這些大前輩對金融股情有獨鍾呢？

其實存金融股有以下四大優勢：

1.政府監管嚴格，屬於特許行業。 2.受景氣循環影響低，因為任何消費都需要銀行。 3.配息穩定，踩雷風險低。 4.採取官股民營雙重配置，達到風險分散。

這是金融存股大前輩陳重銘老師的教戰心法，我早年也因為閱讀了陳老師的書，存了不少合庫金、中信金與玉山金。可是後來幾乎都賣光了，實在可惜！但沒關係，金融股攸關你我平常的食衣住行，不管升息、降息，銀行都還是有辦法賺到錢。所以錢存銀行，倒不如存金融股。

我們來看一段今年的新聞摘要：

「…依金管會規定，被指定為系統性重要銀行（D-SIBs），也就是俗稱的「大到不能倒」銀行，必須逐年提高資本，普通股比率、第一類資本比率、資本適足 率標準，在被指定的四年後，2025年必須分別達 11%、12.5%、14.5%。而金管會於2023年度公佈系統性重要銀行（D-SIBs）名單中有六家達標，分別為中信銀行、台北富 邦銀行、國泰世華銀行、合庫銀行、兆豐銀行及第一銀行。 而值得注意的是，另有15家不是「大到不能倒」的銀行， 資本適足率也達到終極高標。根據金管會資料，這15家銀 行分別是玉山、台銀、上海、渣打（台灣）、台中銀行、滙豐（台灣）、京城、三信商銀、遠銀、星展（台灣）、元大、 永豐、凱基、台新及安泰銀行……」－節錄自經濟日報、風傳媒新聞網

或許我們不太需要完全了解資本適足率這些艱澀的名詞，但金融類股既然有政府監控，又已經「大到不能倒」，那當然可以投資。 橙實文化《股息流：跟著Ryan爸爸穩健存股，你也可以存破千萬》，作者：Ryan爸爸

況且配息又配股的公司「有吃又有拿」，股子股孫不斷的增生下去，想要累積到50張、100張，應該 不會太難！官股與民營各有所長，如果覺得難以抉擇，那兩種都存，當作穩健的核心持股也很不錯。

2020至2021年因為防疫保單之亂，導致有保險的金控公司獲利大幅減損，但幸好這只是暫時性利空，在2024上半年，連大家不期待的 新光金都由虧轉盈，更不用說像是富邦金與國泰金、中信金、 開發金都繳出了漂亮的成績單，也帶動股價顯著回升。

金融股2024 H1獲利一覽

其實金融股是進可攻、退可守的活棋。存官股金控的好 處是股價相對穩健之外，配息也夠穩定。雖然殖利率不比高股息ETF，但至少可以避免空頭市場來臨時，高股息ETF的不可預測性，將金融股與ETF同時放進核心持股中是相對安全的配置方式。

若想要波段操作，也可以試試看以下作法

當股市過熱時，可以考慮將民營的壽險金控股賣出，轉為官股金控。

當股市轉空時，可將官股金控調節至龍頭民營壽險金 控，等待反轉賺取價差。

簡單的說，富邦金、國泰金等龍頭金控比較適合做價差，而官股金控則適合穩健地存股。除非漲太多，不然身為核心持股，保持不動或許才是最好的作法。

高股息ETF狂潮比拼的時代，不知道你對金融股是否還情有獨鍾呢？我個人是持續的慢慢進補一些低價位的金融股，畢竟要放過這種壟斷性的產業，還真的是有點說不過去呢！

（本文摘自橙實文化《股息流：跟著Ryan爸爸穩健存股，你也可以存破千萬》，作者：Ryan爸爸 ）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。