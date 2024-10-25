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星宇航空蜜月行情火熱 比價效應未現 航空雙雄僅小漲

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

星宇航空（2646）25日掛牌上市，蜜月行情火熱，股價不僅盤中大漲49%，更衝上今日成交量第一大，不到11點成交量達17萬張，不過長榮航（2618）、華航（2610）未出現比價效應，盤中僅小漲。

星宇航空以每股20元掛牌上市，今以25.95元開高，盤中大漲逾49%，一度衝至29.95元，逼近30元。

星宇航空董事長張國煒表示，上市很多人抽不到星宇股票，這對星宇來說是一種肯定，星宇是一家新公司，未來還會有其他的募資規劃；星宇是一個很正派、國際性的航空公司，我們不以炒股票為主，最重要是讓投資人加入我們，一起經營精品航空公司。

星宇航空2024年上半年營收為163.33億，年增65%，稅後淨利9億，年增172%，每股盈餘0.39元，較去年同期增加0.21元。累計前九月營收為259.27億元，較去年同期成長63%。

其中前九月客運營收226.08億元，年增率61%，主要於全球客運需求及票價維持高檔，載客率平均維持八成以上，同時新機持續交付，更有效提升整體運力。貨運營收為21.17億元，年增率91%，成長主因除公司持續引進廣體客機，增加北美航班機腹載貨容量外，電商及AI相關產品需求持續成長，導致艙位供不應求，載貨量屢創新高。

張國煒表示，星宇航空飛航至今，始終堅持飛安至上的承諾，並致力於提供精品的服務，接下來會繼續加強，務必達到我們成為精品航空的初衷，要把台灣精品形象帶到世界各地去。

航空族群中僅星宇航空大漲，長榮航、華航股價反應平淡，僅小幅上漲，台灣虎航-創（6757）則下跌。

星宇航空 華航 長榮航

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