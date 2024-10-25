獲統一入股 網家續攻漲停逾3萬張排隊等買

電商集團PChome網路家庭23日公告辦理私募引進統一，統一將持股30%成為網家最大股東。網家股價今天跳空鎖漲停38.35元，寫下逾7個月新高，連續2天攻上漲停，漲停價委買張數超過3萬張。

統一股價今天開平走低，盤中低點88.9元、跌幅約1%。

網家表示，此次引進統一參與網家私募，可望為公司帶來正面效益，充實營運資金並支應長期營運發展所需，並強化財務結構，維持公司長期股權穩定性，增進股東權益。

電商同業momo富邦媒也正向看待統一入股網家，富邦媒總經理谷元宏24日接受媒體採訪說，電商占台灣整體零售市場約13%，「還不是很擠」，統一集團也覺得電子商務和線上零售未來很有發展空間，與富邦媒看法一致，台灣電商的成長還是可以期待。