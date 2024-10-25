星宇航空上市拉出蜜月行情 若賣早盤高點可賺1.8萬

星宇航空25日以每股20元掛牌上市，早盤以25.95元開出，上漲5.95元，漲幅29.75%，股價開高後一度衝達29元，上漲9元，漲幅45%，若是中籤的投資人在此價位，可賺進1.8萬元。

星宇航空25日掛牌上市，董事長張國煒領軍團隊走上紅地毯，股價開高，順利展開蜜月行情，由於公開申購每人可抽2張，中籤的投資人無論是開盤就賣，或是賣在盤中高點，都有逾萬元到近2萬元的獲利。

星宇航空成立2018年5月2日，雖受疫情衝擊，仍循計畫完成多項硬體建設及取得各項認證，同時培育許多優良航空人才；星宇航空表示，疫後受惠旅遊市場強勁復甦，繳出漂亮的營運成績單，2023年總營收224.72億元，年增568%，疫後第一年就由虧轉盈，小幅獲利，稅後淨利1.49億元，每股盈餘0.08元。

星宇航空今年上半年營收163.33億元，年增65%，稅後淨利9億元，年增172%，每股盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元；9月營收28.2億元，年增61.6%，為同期新高，累計今年前九月營收259.3億元，年增62.5%，創歷史新高。

星宇航空公開申購股數79,900張，每人可申購2張，吸引172萬1,939人參與抽籤，合格件數為160萬7,558人，21日公開抽籤，中籤率2.48%。