星宇航空上市 董座張國煒領軍團隊走上紅地毯

星宇航空( 2646）10月25日掛牌上市，星宇航空董事長張國煒領軍團隊走上紅地毯。

星宇航空成立於民國107年5月2日，雖受疫情衝擊，但仍循計畫完成多項硬體建設及取得各項認證。112年總營收 224.72億元，年增568%，疫後第一年就由虧轉盈，小幅獲利，稅後淨利1.49億元，每股盈餘0.08元。今年上半年營收163.33億元，年增65%，稅後淨利9億元，年增172%，每股盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元；9月營收 28.2億元，年增61.6%，為同期新高，累計今年前九月營收259.3億元，年增62.5%，亦創歷史新高。

未來會持續以精品航空的高規格禮賓待遇，讓旅客享受更加優質的飛行體驗，並將過去沉潛耕耘的結果陸續發酵，未來星宇的營運成長可以期待。