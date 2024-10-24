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台驊賣長榮股 進帳3,592萬

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

貨攬業龍頭台驊控股（2636）昨（24）日公告，於9月26日到10月24日期間共賣出長榮海運1,500張，每股平均價格204.64元，處分利益為3,592萬元。

根據台驊公告，該公司目前手上還持有3,550張，持有金額為7.27億元，持股比重約0.16%，這是今年以來第四次出售長榮海運股票。

台驊今年看好海運市場前景，一路買進不少長榮海運的股票，近期隨著長榮海運股價走高，進行調節，截至目前為止，仍持有3,550張。包含這次出售公告，台驊今年以來共賣出四次，分別處分時間點為3月26日、5月24日及9月25日及10月24日。

台驊累計前三季的營收達112.20億元，去年同期成長109.81%。

第4季雖然沒有美東碼頭罷工事件影響，然而，美國通膨放緩，聯準會在9月進行降息2碼，預估中性利率在2.9%，顯示未來利率政策仍有下調空間，有助於消費者可支配所得提升及廠商投資意願增加；第4季的營運展望還是有望穩健成長。

台驊 長榮海運

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