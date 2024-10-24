中保科智慧城布局報捷

中保科（9917）近日喜訊頻傳，聚焦發展AI人工智慧驅動及智慧城市應用服務，今年智慧城布局發威，有助於吸引更多智慧城市需求客戶目光，進一步推升營收、獲利向上攀升。

中保科第2季稅後純益為7.88億元，年增率22.5%，每股純益為1.78元，再創歷史新高；累計上半年稅後純益為14.08億元，年增率18.4%，每股純益為3.18元。

中保科表示，中保科成立於1977年，榮獲「傑出企業類」獎項，代表著市場對企業品牌價值的認可，應用創新及擴大服務領域下，已跨足食、醫、住、行各領域中，並從傳統保全產業成功轉型為科技保全產業領航者。

此次獲獎更顯示中保科技不僅在產品技術方面的持續創新，品牌影響力與市場拓展方面獲得認可。

尤其，中保科一直致力於運用先進科技推動智慧城市建設，透過AI人工智慧、大數據與物聯網等尖端技術，提升城市安全及管理效率，為社會提供標準化的安全服務；進一步拓展第三個市場，持續引領智慧保全產業。

中保科持續聚焦AI智慧城市整合策略，從AI雲端無人機到智慧停車場、以及AI智慧園區，為2024年營運三大重要引擎動能，可望受惠台灣經濟提升，進一步帶動營收、獲利成長。