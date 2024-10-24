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雲品拓市 Q4動能升溫

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

雲品國際（2748）昨（24）日宣布，旗下宴會主力品牌君品Collection再拓新點，古蹟第七個合作據點，成為推動第4季營收、獲利成長新動能。

雲品國際表示，受到台灣博物館南門園區「1915荷造り場」營運業者中韻國際文化的邀請，將提供技術顧問服務，共同合作經營該園區中的咖啡廳、包場宴席與婚宴，「1915荷造り場」將加入君品Collection的行列，成為森林系宴會與文化古蹟宴會的新據點。

雲品國際總經理丁原偉表示，「1915荷造り場」藏身在台北都會中的古蹟園區裡，擁有隱密森林風格咖啡廳與餐飲空間。雲品國際將以技術顧問合作經營方式提供消費者能在深具歷史性的園區中用餐與宴客，自即日起開始接單與辦理宴會，這也是雲品國際文化資產場域活化利用的全新合作，為第7處的文化資產宴會據點。

繼美軍俱樂部、豆留森林、台北光點、台中市役所等歷史建築與古蹟等場地為君品Collection合作伙伴外，接續取得「臺東市機關車庫」與「臺東市北町日式建築宿舍群」二處文化資產OT案。

受經營團隊邀請，提供技術顧問與中韻文化合作經營「1915荷造り場」包場宴席與宴會，亦是雲品在台北市取得首家文化資產技術合作經營案，為雲品結合歷史建物的全新合作案源。

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