統一超攜日商衝跨境購物

統一超攜手日電商業者，強攻跨境購物。統一超（2912）昨（24）日宣布旗下7-ELEVEN攜手日本最大網購市集 Mercari，獨家合作推出7-ELEVEN門市取貨服務，擴大電商跨境合作版圖。

Mercari在今年8月以跨境電商的模式進軍台灣市場，與統一超合作，提供更便捷的跨境購物體驗；全家日前也聯手日本跨境代標代購電商比比昂，讓消費者不僅能在全家取貨，還能在全家APP上買日貨。

資策會MIC調查顯示，過去一年有49.3%消費者曾在海外網購，消費者海外網站首選是日本。

7-ELEVEN提供的門市店取包裹服務，串連線上線下、深入消費者日常消費的重要橋梁，目前已與超過10萬家海內外電商平台合作，串連全台逾 7,000 家 7-ELEVEN 門市，只要使用Mercari中文介面網頁下單，就能直接購買日本賣家上架之商品，並選擇7-ELEVEN超取服務，就能將商品寄送至全台逾7,000家的7-ELEVEN門市進行取貨。

全家與比比昂合作，推出全新獨家合作模式，「比比昂日貨」專區進駐「全家」會員App，讓跨境電商與便利商店業者的合作不只限於取貨服務，打造便利商店跨境購物服務，哈日族在「全家」App一指輕鬆淘日貨。

比比昂看好全家逾1,750萬名會員、突破千萬的App下載量，可為台日跨境電商服務帶來新動能。