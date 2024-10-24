聽新聞
0:00 / 0:00
自行車廠新款蓄勢待發
全球自行車產業庫存探底，自行車廠看好後市，並積極對應市場需求開發新車款，包括巨大（9921）、美利達、桂盟等品牌與供應鏈業者，持續投入新車款開發計畫，擬擴大出貨歐洲與中國大陸，搶攻明年電動自行車大需求。
車廠指出，目前歐美高階電動輔助自行車需求持續不墜，大陸則是以中高階自行車為主。業者並積極尋求與企業合作，透過環保綠能的企業需求擴展商機，再加上歐美市場緩步增溫，預期可望在新年度釋出更大商機。
巨大9月合併營收60.28億元，年減4.8%；鏈條大廠桂盟9月營收4.42億元，較去年大增25.4%，美利達9月單月營收25.56億元，年增31.8%。
業界普遍認為歐美自行車市場的庫存水位已較疫情前更低，供應鏈的庫存已趨於健康，但近期的營收表現並不突出，主要是逐漸進入冬季，並非自行車產業的旺季。業界已為明年度的新車款作好準備，陸續開發的新車款，將為明年的成長蓄積動能。
自行車產業歷經超過一年的整理期，今年下半年起，整體產業庫存水位已明顯降低，市場需求轉好，普遍認為自行車業者的營收與獲利也將好轉。尤其是去年上半年自行車業績較好，下半年持續衰退，今年則是上半年谷底，下半年回升，依據目前的營收表現看來，自行車廠今年整體營收將優於去年。
此外電動輔助自行車將成為車廠營運成動的主要動能。
電動輔助自行車業者eQuick指出，自行車有許多不同的獲利模式，包括更輕、自動變速的自動輔助自行車的單車銷售，透過外銷輸出馬達、電池、晶片控制器的方式與國外自行車廠合作，甚至是藉由自行車環保節能的優勢形象，與國際品牌、企業聯名等方式，都可以有效帶動市場需求。
以台灣在晶片設計、軟體開發以及整體自行車供應鏈的優勢，目前已經獲得許多企業的重視，可望未來在相關市場創造更大的商機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言