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自行車廠新款蓄勢待發

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

全球自行車產業庫存探底，自行車廠看好後市，並積極對應市場需求開發新車款，包括巨大（9921）、美利達、桂盟等品牌與供應鏈業者，持續投入新車款開發計畫，擬擴大出貨歐洲與中國大陸，搶攻明年電動自行車大需求。

車廠指出，目前歐美高階電動輔助自行車需求持續不墜，大陸則是以中高階自行車為主。業者並積極尋求與企業合作，透過環保綠能的企業需求擴展商機，再加上歐美市場緩步增溫，預期可望在新年度釋出更大商機。

巨大9月合併營收60.28億元，年減4.8%；鏈條大廠桂盟9月營收4.42億元，較去年大增25.4%，美利達9月單月營收25.56億元，年增31.8%。

業界普遍認為歐美自行車市場的庫存水位已較疫情前更低，供應鏈的庫存已趨於健康，但近期的營收表現並不突出，主要是逐漸進入冬季，並非自行車產業的旺季。業界已為明年度的新車款作好準備，陸續開發的新車款，將為明年的成長蓄積動能。

自行車產業歷經超過一年的整理期，今年下半年起，整體產業庫存水位已明顯降低，市場需求轉好，普遍認為自行車業者的營收與獲利也將好轉。尤其是去年上半年自行車業績較好，下半年持續衰退，今年則是上半年谷底，下半年回升，依據目前的營收表現看來，自行車廠今年整體營收將優於去年。

此外電動輔助自行車將成為車廠營運成動的主要動能。

電動輔助自行車業者eQuick指出，自行車有許多不同的獲利模式，包括更輕、自動變速的自動輔助自行車的單車銷售，透過外銷輸出馬達、電池、晶片控制器的方式與國外自行車廠合作，甚至是藉由自行車環保節能的優勢形象，與國際品牌、企業聯名等方式，都可以有效帶動市場需求。

以台灣在晶片設計、軟體開發以及整體自行車供應鏈的優勢，目前已經獲得許多企業的重視，可望未來在相關市場創造更大的商機。

新車 營收 電動自行車

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