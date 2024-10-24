知名磁磚公司高層涉嫌逃漏稅、侵占貨款 盤中股價重挫逾5%

冠軍建材（1806）爆出高層疑似侵占貨款及逃漏稅，新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處前往苗栗縣、台北市等處搜索，帶回林姓董事長等6人，24日冠軍股價開低重挫，盤中跌幅逾5%。

檢調獲報冠軍建材疑似有高層人員侵占銷售的磁磚貨款及逃漏稅等不法情事，新北地檢署檢察官林佳慧昨指揮調查局新北市調查處前往苗栗縣、台北市等四處搜索，查扣電腦、手機、帳冊等物，帶回林姓董事長等6人，全案朝違反證券交易法、稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌漏夜偵辦中。

對此，冠軍建材昨晚間發布重訊表示，公司將全力配合檢調單位調查；公司強調，目前冠軍建材營運正常，事件對公司財務、業務無重大影響。

不過冠軍今股價仍開低重挫，一度下跌至10.65元，盤中跌幅逾5%。

冠軍9月營收2.76億元，月減14.2%，年增16.6%，累計前九月營收達25.7億元，年增13.8%。第2季合併營收為8.3億元、年增1.6%，稅後純益519萬元，優於去年同期虧損約2,471萬元，每股純益（EPS）0.01元。

冠軍先前表示，近期天然氣及電價大幅上漲，自9月起，天然氣價格上漲10%，10月工商業用電平均漲幅達12.5%，面對氣電上漲，加上為維持穩定生產與服務品質，接下來不排除可能對部分產品進行價格調整，以期確保為市場提供高品質產品，維護持續穩定的供應鏈。