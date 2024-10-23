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中興電、士電 訂單滿手

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

AI科技浪潮、台電訂單持續是單，重電族群迎第4季旺季，包括中興電（1513）、士電、華城及亞力等在手訂單維持滿檔狀態，本季營運可望交出不錯的成績單。

重電業者指出，目前幾乎各家廠商都是在手訂單滿檔的狀態，市場仍然維持供不應求的狀態，除了政府力拚台電強韌電網計畫加速執行外，民間綠能產業興起、AI資料中心持續建置下，都對電力設備帶來強勁的需求。

以國內GIS大廠中興電來看，目前在手訂單維持400億元高檔，且今年上半年相關業績比重已來到74%，預計年底可拉升至76%，訂單能見度到2026年不是問題，且電力事業訂單上，風電項目預計最快10月或11月簽約，相關訂單規模約50億元，電力事業不含風電的在手訂單規模約40億元，可望挹注動能。

台電 風電

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