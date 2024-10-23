中興電、士電 訂單滿手

我先賣出的部分台積電，是前兩個月跟大家分享，在8月、9月股災持續逢低布局，這些持股本來就設定為中短線部位，所以當我判斷短線再漲有限，且看到更好的投資機會時，就會進行換股操作...

2024-10-23 13:46