台船交付軍艦 Q4帶勁

台船（2208）為海軍打造的首艘新型救難艦「大武軍艦」昨（23）日交船，全案是以近30億元得標，可望推升台船第4季營運動能，隨著國際船價持續上漲，台船中長期展望看俏。

法人指出，台船除了獲得國家相關計劃的造船支持外，目前全球新造船價格正處於自2008年高峰以來的最高水準，根據統計近四年來國際船價上漲52%，隨著全球航運發展，預期各國造船廠有望在2024年底前收到大量新船訂單，由於後市預期船價還會再漲，情勢對台船有利。

台船表示，海軍於2020年舉辦新型救難艦建造招標案，未來擔任海軍艦艇海上遇險救難、拖帶，及大型無動力載台（浮塢、大型靶船、工作平台等）海上拖帶任務，同時也會協助其他公務單位及民間船舶海上救難、聯合搜救及人道救援任務。