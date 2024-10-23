快訊

林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台船交付軍艦 Q4帶勁

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導

台船（2208）為海軍打造的首艘新型救難艦「大武軍艦」昨（23）日交船，全案是以近30億元得標，可望推升台船第4季營運動能，隨著國際船價持續上漲，台船中長期展望看俏。

法人指出，台船除了獲得國家相關計劃的造船支持外，目前全球新造船價格正處於自2008年高峰以來的最高水準，根據統計近四年來國際船價上漲52%，隨著全球航運發展，預期各國造船廠有望在2024年底前收到大量新船訂單，由於後市預期船價還會再漲，情勢對台船有利。

台船表示，海軍於2020年舉辦新型救難艦建造招標案，未來擔任海軍艦艇海上遇險救難、拖帶，及大型無動力載台（浮塢、大型靶船、工作平台等）海上拖帶任務，同時也會協助其他公務單位及民間船舶海上救難、聯合搜救及人道救援任務。

台船 海軍 造船

延伸閱讀

獨／海軍新型救難大武艦完成海試 今低調交艦

福建海警用閩南語喊話台船 網友研究是哪裡的腔調

中共環台軍演 傳國軍多艘軍艦出海捍衛 海軍艦指部說話了

台製離岸風電船推手 曾國正接任台船環海董事長

相關新聞

知名磁磚公司高層涉嫌逃漏稅、侵占貨款 盤中股價重挫逾5%

冠軍建材（1806）爆出高層疑似侵占貨款及逃漏稅，新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處前往苗栗縣、台北市等處搜索，帶回林姓...

陸鋼價全跌 中鋼關注

鋼市多空不一，中鋼正向看待。世界鋼協最新公布全球9月粗鋼年減4.7%，供給減少為市場樂見。

台船交付軍艦 Q4帶勁

台船（2208）為海軍打造的首艘新型救難艦「大武軍艦」昨（23）日交船，全案是以近30億元得標，可望推升台船第4季營運動...

中興電、士電 訂單滿手

AI科技浪潮、台電訂單持續是單，重電族群迎第4季旺季，包括中興電（1513）、士電、華城及亞力等在手訂單維持滿檔狀態，本...

決定賣出部分台積電（2330）！ 狄驤：即便賣飛會心痛但不後悔

我先賣出的部分台積電，是前兩個月跟大家分享，在8月、9月股災持續逢低布局，這些持股本來就設定為中短線部位，所以當我判斷短線再漲有限，且看到更好的投資機會時，就會進行換股操作...

恩德9月自結虧損 今盤中仍爆量漲停鎖死

木工機暨工具機大廠恩德（1528）23日股價盤中再度攻上漲停，拉出第三根漲停板至21.9元，漲停排隊買單超過3萬張，成交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。