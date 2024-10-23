陸鋼價全跌 中鋼關注

鋼市多空不一，中鋼正向看待。世界鋼協最新公布全球9月粗鋼年減4.7%，供給減少為市場樂見。

昨(23)日大陸鋼鐵相關期貨價格全跌，其中最弱勢為鐵礦跌1.9%，中鋼（2002）維持正向立場，審慎關注後市變化。

中鋼董事長黃建智說，大陸鋼市調節是好事，「就像股票一樣，鋼價不可能一直漲上去」。近日注意到大陸官員下鄉實地考察各項刺激政策是否落地執行，預期若有好的結果，市場也將逐步發酵。

上市鋼廠主管表示，世界鋼協公布最新數據，全球71個納入統計國家在9月粗鋼產量為1.4億公噸，較去年同期下降4.7%，供給減少對國際鋼鐵產業是好消息。

今年9月世界粗鋼產量排名前十的國家依序分別是，中國大陸9月粗鋼產量較去年同期下降6.1%，印度年減0.2%，日本較去年同期下降5.8%，美國粗鋼較去年同期增加1.2%，俄羅斯年減10.3%，南韓較去年增加1.3%，德國年增4.3%，土耳其年增6.5%，巴西單月年增幅高達9.9%，伊朗較去年9月下降41.2%。