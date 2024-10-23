快訊

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

聽新聞
0:00 / 0:00

決定賣出部分台積電（2330）！ 狄驤：即便賣飛會心痛但不後悔

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台積電。 記者黃仲裕／攝影
台積電。 記者黃仲裕／攝影

台積電創新高後，我決定賣出部分台積電。

當然，我認為台積電的長期漲勢還沒結束，所以我一路買到現在，平均成本在500左右的台積電不會賣，除非台積電先進製程的優勢消失。

而我先賣出的部分台積電，是前兩個月跟大家分享，在8月、9月股災持續逢低布局，這些持股本來就設定為中短線部位，所以當我判斷短線再漲有限，且看到更好的投資機會時，就會進行換股操作，甚至加上槓桿，目的就是賺取中短線的超額報酬，也能更靈活的應對市場變化。

未來看到台積電賣飛可能會有一點心痛，但不會後悔，因為我瞭解這對我來說，就是適合自己的操作方式，也是讓我能從股災抱著台積電到創新高的原因之一。

不得不說，從8月股災一路抱著台積電上來，現在事後看好像很容易，但實際上並不簡單，因為中間的波動非常大，有時波動會大到我懷疑人生，一度擔心趨勢改變，想要盡快把中短線部位獲利了結，9月初就差點被洗出場。

當然，上述狀況是身在股海常常會碰到的不理性難題，而讓我找回理性，並抱著台積電到歷史新高，主要有三個因素：

1.嚴守控制部位、槓桿和停損的紀律，碰到不如預期的狀況時，虧損都能控制在一定的範圍內，不至於讓整體資產受損。

2.用長線保護短線，就算中短線操作失利，仍然有長線部位幫助我資產增長，只要意識到這一點，心理層面上的波動就能縮小。

3.掌握總體經濟和產業的大趨勢，像是 8月碰到衰退交易引發的股災時，透過研究總經能得知美經濟並沒有變差，且AI產業仍在蓬勃發展，掌握這些資訊後，就能安心的逆市場操作，在別人恐懼的時候貪婪進場。

總之，投資人身在股海的小船上，有時碰到海浪或海嘯時，陷入自我懷疑是再正常不過的事情，我也會因為自己的部位和市場波動陷入掙扎，但我克服不理性的方法，就是嚴守紀律，擬定好適合自己的策略，並掌握資訊搞懂市場方向，同時研究被低估的好公司，提振投資信心才能穩住身在股海的小船，戰勝如海嘯般的險惡大波動。

說真的，我在擁有長線部位的同時，也會短線操作，這是在我瞭解自己的個性後，才慢慢成形的投資方式，能讓我的心情保持穩定，理性應對市場。

但實際上沒有一種投資方法能適合所有人，所以投資人該做的就是不斷吸收知識，並勇於嘗試，以此找出適合自己的操作邏輯。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 AI 報酬 槓桿

延伸閱讀

存股抱久就能「零成本」？理財專家搖頭「只是話術」指3盲點：時間最貴

抽中星宇該賣嗎？一票人勸「1做法」百分百賺錢

00878、0056、00919實現月配2萬...達人停扣這檔換「00915、正二」：開槓桿要穩定

00918符合「三好」股利好、高填息、績效讚！ 專家：出類拔萃這檔ETF真的強

相關新聞

決定賣出部分台積電（2330）！ 狄驤：即便賣飛會心痛但不後悔

我先賣出的部分台積電，是前兩個月跟大家分享，在8月、9月股災持續逢低布局，這些持股本來就設定為中短線部位，所以當我判斷短線再漲有限，且看到更好的投資機會時，就會進行換股操作...

恩德9月自結虧損 今盤中仍爆量漲停鎖死

木工機暨工具機大廠恩德（1528）23日股價盤中再度攻上漲停，拉出第三根漲停板至21.9元，漲停排隊買單超過3萬張，成交...

恩德9月自結 EPS -0.14元 高鋒-0.03元

AI機器人及半導體議題持續發燒，帶動機器人概念股恩德（1528）、高鋒及全球傳動近期有價證券於集中交易市場達公布注意交易...

台泥組綠色供應鏈聯盟

台泥拚減碳，攜供應鏈組綠色聯盟。台泥（1101）昨（22）日宣布，該公司日前舉辦2024年供應商大會，由19家主要運輸、...

長虹、興富發迎交屋旺季

打房不打剛性購屋，營建族群交屋旺季來臨，包括長虹（5534）、興富發、遠雄、華固、亞昕等指標建商從第4季起到未來三年，都...

和泰車促銷 Q4營運衝鋒

和泰車（2207）旗下COROLLA CROSS與YARIS CROSS兩大車款雙雙降價後，帶動新車銷售量能，尤其在宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。