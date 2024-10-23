決定賣出部分台積電（2330）！ 狄驤：即便賣飛會心痛但不後悔

台積電創新高後，我決定賣出部分台積電。

當然，我認為台積電的長期漲勢還沒結束，所以我一路買到現在，平均成本在500左右的台積電不會賣，除非台積電先進製程的優勢消失。

而我先賣出的部分台積電，是前兩個月跟大家分享，在8月、9月股災持續逢低布局，這些持股本來就設定為中短線部位，所以當我判斷短線再漲有限，且看到更好的投資機會時，就會進行換股操作，甚至加上槓桿，目的就是賺取中短線的超額報酬，也能更靈活的應對市場變化。

未來看到台積電賣飛可能會有一點心痛，但不會後悔，因為我瞭解這對我來說，就是適合自己的操作方式，也是讓我能從股災抱著台積電到創新高的原因之一。

不得不說，從8月股災一路抱著台積電上來，現在事後看好像很容易，但實際上並不簡單，因為中間的波動非常大，有時波動會大到我懷疑人生，一度擔心趨勢改變，想要盡快把中短線部位獲利了結，9月初就差點被洗出場。

當然，上述狀況是身在股海常常會碰到的不理性難題，而讓我找回理性，並抱著台積電到歷史新高，主要有三個因素：

總之，投資人身在股海的小船上，有時碰到海浪或海嘯時，陷入自我懷疑是再正常不過的事情，我也會因為自己的部位和市場波動陷入掙扎，但我克服不理性的方法，就是嚴守紀律，擬定好適合自己的策略，並掌握資訊搞懂市場方向，同時研究被低估的好公司，提振投資信心才能穩住身在股海的小船，戰勝如海嘯般的險惡大波動。

說真的，我在擁有長線部位的同時，也會短線操作，這是在我瞭解自己的個性後，才慢慢成形的投資方式，能讓我的心情保持穩定，理性應對市場。

但實際上沒有一種投資方法能適合所有人，所以投資人該做的就是不斷吸收知識，並勇於嘗試，以此找出適合自己的操作邏輯。

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