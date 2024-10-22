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中鋼數位轉型報捷

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）AI應用、促進鋼鐵產業數位轉型，看到應用成果。中鋼表示，近年推動數位轉型至今，完成325個AI專案，創造的年效益接近16億元，未來將有望持續成長。

中鋼為一貫化作業鋼廠，從上游煉鐵、煉鋼至下游的軋鋼產線共有15段不連續製程，生產冶煉的鋼種產品超過3,000種，在建廠初期即導入ERP系統，並不斷更新和擴充其功能，無論接單、生產、品管、倉儲或銷售出貨，皆已完成「資訊化」及「自動化」系統建置。

因應工業4.0浪潮，中鋼跨部門合作成立「資訊與數位化」、「智慧製造」、「商業模式優化」、「數位創新技術」及「教育訓練」五個分組，利用先進數位科技，加速公司在營運、生產及設備等領域，以及從製程大量導入AI，將原有「自動化」系統提升至「智慧化」層次。

AI 中鋼

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