燁輝攻 AI 防護 獲利向上

燁輝（2023）百分百子公司億威電子技術持續突破，屢獲國外大廠訂單，昨（22）日並推出AI主動安全防護系統，進一步提升工作場所安全標準，營運獲利可望更上層樓，預期將成為燁輝小金雞。

法人表示，億威電子實收資本額9.2億元，去年每股純益（EPS）3.74元，是小而美的企業，長年對母公司燁輝有貢獻。

燁輝指出，百分百持股的億威電子是業界唯一涵蓋製造、醫療、電子與育樂事業的人、機、料、法、環全方位、多面向智能監測系統的專家，致力於解決系統整合中的兼容性挑戰，通過eSAFE整合平台，串連軟體、硬體、大數據，創造人機使用的最佳體驗，提供客戶滿意的整體服務與高效、靈活的智能監測解決方案，以滿足各行各業的特定需求。

在推動智能監測技術發展的同時，億威電子也關注到工業安全的重要性，進一步提升工作場所的安全標準。

為了改善駕駛堆高機作業時的視線死角，億威電子與燁輝企業共同開發了大型堆高機AI主動安全防護系統。

億威電子的專業技術支持，與燁輝企業在工業製造和TPM全面生產管理領域的豐富經驗相結合，促成了此次的產品開發。這款AI主動安全防護系統能夠主動偵測外物進入管制範圍，並即時發出警示，有效提升駕駛安全。

堆高機在企業裡面扮演著提升作業效率的關鍵角色，管理不善可能導致嚴重的工安意外。堆高機車輛行駛中倒車、迴轉和視線死角是潛在危險源，可能危及人員安全。

加強操作培訓、遵守程序，並採用AI視覺輔助與防撞裝置，有助於降低工安風險，保障人員作業安全。