燁輝攻 AI 防護 獲利向上
燁輝（2023）百分百子公司億威電子技術持續突破，屢獲國外大廠訂單，昨（22）日並推出AI主動安全防護系統，進一步提升工作場所安全標準，營運獲利可望更上層樓，預期將成為燁輝小金雞。
法人表示，億威電子實收資本額9.2億元，去年每股純益（EPS）3.74元，是小而美的企業，長年對母公司燁輝有貢獻。
燁輝指出，百分百持股的億威電子是業界唯一涵蓋製造、醫療、電子與育樂事業的人、機、料、法、環全方位、多面向智能監測系統的專家，致力於解決系統整合中的兼容性挑戰，通過eSAFE整合平台，串連軟體、硬體、大數據，創造人機使用的最佳體驗，提供客戶滿意的整體服務與高效、靈活的智能監測解決方案，以滿足各行各業的特定需求。
在推動智能監測技術發展的同時，億威電子也關注到工業安全的重要性，進一步提升工作場所的安全標準。
為了改善駕駛堆高機作業時的視線死角，億威電子與燁輝企業共同開發了大型堆高機AI主動安全防護系統。
億威電子的專業技術支持，與燁輝企業在工業製造和TPM全面生產管理領域的豐富經驗相結合，促成了此次的產品開發。這款AI主動安全防護系統能夠主動偵測外物進入管制範圍，並即時發出警示，有效提升駕駛安全。
堆高機在企業裡面扮演著提升作業效率的關鍵角色，管理不善可能導致嚴重的工安意外。堆高機車輛行駛中倒車、迴轉和視線死角是潛在危險源，可能危及人員安全。
加強操作培訓、遵守程序，並採用AI視覺輔助與防撞裝置，有助於降低工安風險，保障人員作業安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言