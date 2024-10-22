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和泰車促銷 Q4營運衝鋒

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和泰車（2207）旗下COROLLA CROSS與YARIS CROSS兩大車款雙雙降價後，帶動新車銷售量能，尤其在宣布降價當周即帶進可觀買氣，預期將貢獻和泰車第4季營運。

車廠指出，目前車廠的對應紛歧，有些車廠新車直接降價，但仍有部分品牌在新年式車上市之後漲價。和泰車則是在這一波積極銷售下，10月業績看好。

業者指出，和泰車兩主力車款降價，許多消費者直接向業務人員要求更大的折讓，此舉有效帶動新車銷售，除了COROLLA CROSS改款上市首月接單可望突破5,000輛，YARIS CROSS的銷售也因而避開COROLLA CROSS的降價衝擊。

今年以來市場上正式宣布降價的品牌包括早先的MAZDA，以及近期福特六和與和泰車的新車改款降價。不過並非所有品牌都傾向降價，同屬日系的汽車品牌也有部分在新年式上市後調漲，顯示目前車廠處於成本漲升與市場競爭的困難抉擇。

業者指出，在和泰車宣布YARIS CROSS降價之後，當周即帶動可觀買氣，吸引許多消費者上門。

此外其他競品也因此吸引不少消費者上門看車與議價。

和泰車 新車銷售 消費

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