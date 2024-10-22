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長虹、興富發迎交屋旺季
打房不打剛性購屋，營建族群交屋旺季來臨，包括長虹（5534）、興富發、遠雄、華固、亞昕等指標建商從第4季起到未來三年，都已備妥推案量能，今年起喜迎逐步交屋入帳，營運將可望穩步向上。
此外，通常第4季是傳統的預售市場購屋旺季，代銷業者愛山林、海悅手上的代銷案，加上布局的自建案可望受惠。
房市專家指出，往年第4季是預售市場旺季，不過今年年中開始遇到銀行滿水位、9月央行又祭出新的不動產信用管制，影響買氣，不過並不影響剛性購屋族群、首購族，不少購屋族期待投資客退場，仍積極趁此機會看屋，希望能議到好價錢。
值得一提的是，市場上已經走向個案表現，包括指標建商長虹、遠雄、華固、潤泰新、力麒等推出的新案都頗受市場好評，主因仍是產品定位佳，主打符合剛需的中小坪數、地理位址優越，加上建商品牌加持，讓消費者仍埋單，換言之，打房多數影響的是中小型建商，此時會更加辛苦。
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