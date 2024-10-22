台泥組綠色供應鏈聯盟

台泥拚減碳，攜供應鏈組綠色聯盟。台泥（1101）昨（22）日宣布，該公司日前舉辦2024年供應商大會，由19家主要運輸、原料商夥伴組成綠色供應鏈聯盟，承諾2025年完成產品碳足跡、2030年達成自主減碳10%目標。

台泥董事長張安平在大會上具體向所有供應商宣示，台泥在世界各地所生產的水泥都是當地最低碳，他相信未來台灣碳費也會走向看範疇三碳排，「未來做生意成功因素就是碳」，台泥供應商如果無法認同理念、無法提供碳足跡，未來不會再成為台泥供應商，之後如果不能達到降碳，也會被從台泥供應鏈中剔除。

台泥依據採購在地化綠色化推展供應鏈永續管理機制，持續以高標準擴大檢視供應商ESG作為，截至2024年4月共有12家供應商因不配合台泥供應鏈碳管理與永續準則決議，已不再往來。

台泥另一方面呼應21日正式登場的聯合國生物多樣性峰會，號召花蓮和平港電廠主要十家供應商夥伴，共同投入「和平歡迎你─小燕鷗保育計畫」，希望結合社區延伸生物多樣性行動，並邀請花蓮野鳥學會展開監測，目標三年內致力讓當地小燕鷗繁殖成功率增加10%，邁向創造自然正成長。

張安平在供應商大會上指出，科技高速發展導致各國出現缺電問題，也使得氣候變遷加劇，科技的產生是造福人類，不是用來毀滅人類，商業活動的目的，是促進繁榮，不是掠奪資源。因此台泥要去了解高科技經濟發展跟氣候變遷之間的關係，達到持續經濟發展同時兼顧地球。