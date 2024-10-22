恩德9月自結 EPS -0.14元 高鋒-0.03元

AI機器人及半導體議題持續發燒，帶動機器人概念股恩德（1528）、高鋒及全球傳動近期有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，三家公司昨（22）日公布9月自結都是虧損，分別每股稅後虧損為0.14元、0.03元及0.24元。

恩德第2季轉盈，每股純益0.05元，擺脫第1季每股虧損0.27元窘境，累計上半年每股仍虧損0.22元。而第3季合併營收9.55億元，季減2.1%、年增3.1%，單季能否獲利，將視匯率而定。恩德目前在手訂單14億至15億元，能見度看到明年第1季。

高鋒將切入半導體封裝中端FT檢測設備領域，目前已和合作廠商完成機台圖樣繪製，將待董事會討論通過後，預計最快明年中開始量產供貨。

另外，和大旗下生產齒輪加工設備的聚大智能科技，將與高鋒展開合併作業，預計最快今年底併入高鋒，明年開始貢獻營收。高鋒上半年每股稅後純益0.73元，今年前九月合併營收13.19億元、年減13.4%，目前在手訂單約4.8億元，能見度看到年底。

全球傳動也積極布局機器人及半導體產業，目前單軸機器人雖占營收比重還不高，銷售以傳動系統元居多，但後市看俏。目前在手訂單二至三個月，主要來自鋰電池、自動化設備等。

全球傳動上半年稅後虧損2.51億元，每股稅後虧損2.64元。累計前九月合併營收16.64億元、年減21.1%。