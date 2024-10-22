最強營建股？皇昌今除權息 股價大漲逾9%

營建股自央行9月19日公布打炒房措施後，營建指數一路走低，不過皇昌（2543）股價卻反向走高，22日皇昌除權息，每股配發現金股利0.3元，股票股利2.7元，除息參考價為76.06元，皇昌今大漲9.19%，收83.1元。

央行總裁楊金龍9月19日宣布第七波房市信用管制後，營建指數隔天即重挫下跌，雖然急跌兩天後一度有反彈，但仍往下走低，今指數收556.98點，下跌0.58%。

不過皇昌不僅不受影響，反而逆勢走高，近期盤中更一度衝達101.5元，創下歷史新高。皇昌今除權息，每股配發現金股利0.3元，股票股利2.7元，除息參考價為76.06元，今大漲9.19%，收83.1元。

皇昌營造是國內唯一投入海事工程的上市公司，五年來已投入逾50億元建構專屬工作船隊，擁有37艘作業船，其中包含一艘東南亞最大、載重2萬噸浮船塢。

皇昌上半年在「第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程（一期）」在提前完工下，推升上半年營收達62.9億元、年增31.2%，稅後純益達10.03億元，較去年同期約1.09億元大增8.2倍，每股稅後純益達3.66元，大幅優於去年同期的0.4元。

皇昌營造目前累計在建工程案量近六百億元，法人初估，下半年預計新增包括捷運北環南環段大型工程案，量能共逾400億元。

法人並指出，未來第四座至第七座液化天然氣接收站將陸續招標，其中案量上看400億元的四接，預計明年初招標，皇昌在自身專業海事工程技術下，占有優勢地位。