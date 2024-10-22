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台股Q4旺季到！專家點名「矽統（2363）、高鋒（4510）、台通（8011）」：看好3題材

聯合新聞網／ 玩股網
Q4是台股傳統旺季，今年還加上了降息話題。股市示意圖／中央社
Q4是台股傳統旺季，今年還加上了降息話題。股市示意圖／中央社

九月營收開獎後，就可以來估算 Q3 財報了。在熱熱鬧鬧的 Q4 之前，先卡位具基本面的熱門題材。

不過 Q4 既是傳統旺季，今年還多了降息可發揮，AI 也隨時一言不合就噴出，要怎麼選呢？

當一個年過了三個季節，上市櫃企業的年度表現也幾乎論定。

基本面表現優秀的個股，大概在半年報後幾乎賺進前一年的 EPS，若再搭配連三個月營收成長，就更能想像第三季財報表現也不會太差。

今年的第四季除了有 AI 題材醞釀，再加上降息循環重新開始，讓 AI 行情與非電的金融、傳產族群都有亮點。

玩股網股期雙分析師張銘忠分析，今年台股行情受惠於輝達最新的 Blackwell 晶片，除了引領 AI 效能大步邁進，與 AI 及半導體涵蓋的受惠範圍也相當廣，如特用化學、機器人工具機也都算，並非全然是電子股。

即使因為艾司摩爾（ASML）財報下調 2025 年營收和毛利率展望，導致費半大跌、台積電創高前拉回，但 ASML 新訂單減少的主要原因之一是美國針對中國的出口禁令，導致ASML來自中國市場的收入大幅衰退，反而加深對台積電的依賴性。

隨著台積電將於 10月17日 法說會，野村、滙豐證券也分別將台積電目標價上調至 1,355 元及 1,535 元，重申「買進」評等，推估台積電續挑戰新高，以及 Q4 盤勢不會有太多疑慮。

相比之下，即使降息與傳統第四季也有助於金融與原物料題材，但以追求資金效率的前提下，還是將注意力放在具動能的題材較適合。

張銘忠並分享，9 月營收年增率與月增率超過 20% 的個股，其中資通、CPO 題材概念股可關注：

矽統（2363）：得益於併購聯暻半導體（山東）的業績，月增達 7.16倍，年增 2.29 倍。第三季營收達 2.13 億，季增 3.24倍，年增 1.62 倍。

星通（3025）：九月營收年增 42.7%，月增15%。雖未達到20%的標準，但其通訊設備業務在 Q4 有入帳高峰。

另外，今年鎖定AI 電子股題材也表現不俗。

高鋒（4510）：股價漲幅約 2 倍，積極導入AI技術，並獲得高階鍛造輪圈的訂單，展現其在工具機領域的拓展。今年上半年 EPS 0.73 元，已賺入去年的 75%。

而在光纖類股，對比聯光通（4903）還未有明顯獲利，股價就從 10 元飆升到 50 元，台通（8011）更具有基本面與題材。

除了上半年 EPS 賺進 0.64 元（2023 年 EPS 為 0.09 元），也與台北市政府簽訂 25 年的 BOT 案，預計在台北市布建超過 4000 萬公里的光纖網絡，其子公司台灣智慧光網（台智網）則由台通與鴻海共同持股，有穩定後盾。

張銘忠提醒，題材股通常會有明顯的漲勢波段，吸引市場關注和資金流入，但在技術面若出現這些現象，便需要留意：

爆量與收長黑：當出現大量成交且股價收出長黑K棒（表示賣壓湧現），這可能是趨勢反轉的初步訊號。

跌破月線：如果股價跌破月線支撐，通常表示短期內可能不易反彈，是需要注意的退場訊號。

周K棒連續三周未再創高：若周K線連續三周無法創新高（含當周），代表動能減弱，此時考慮先行退場，觀望市場走勢再作調整。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：九月營收開獎，開始Q3 財報推理期！傳統 Q4 旺季＋降息題材，哪個題材最強？

2330台積電 BOT CPO 半導體 概念股 財報 降息

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