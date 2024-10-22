台股Q4旺季到！專家點名「矽統（2363）、高鋒（4510）、台通（8011）」：看好3題材

九月營收開獎後，就可以來估算 Q3 財報了。在熱熱鬧鬧的 Q4 之前，先卡位具基本面的熱門題材。

不過 Q4 既是傳統旺季，今年還多了降息可發揮，AI 也隨時一言不合就噴出，要怎麼選呢？

當一個年過了三個季節，上市櫃企業的年度表現也幾乎論定。

基本面表現優秀的個股，大概在半年報後幾乎賺進前一年的 EPS，若再搭配連三個月營收成長，就更能想像第三季財報表現也不會太差。

今年的第四季除了有 AI 題材醞釀，再加上降息循環重新開始，讓 AI 行情與非電的金融、傳產族群都有亮點。

玩股網股期雙分析師張銘忠分析，今年台股行情受惠於輝達最新的 Blackwell 晶片，除了引領 AI 效能大步邁進，與 AI 及半導體涵蓋的受惠範圍也相當廣，如特用化學、機器人工具機也都算，並非全然是電子股。

即使因為艾司摩爾（ASML）財報下調 2025 年營收和毛利率展望，導致費半大跌、台積電創高前拉回，但 ASML 新訂單減少的主要原因之一是美國針對中國的出口禁令，導致ASML來自中國市場的收入大幅衰退，反而加深對台積電的依賴性。

隨著台積電將於 10月17日 法說會，野村、滙豐證券也分別將台積電目標價上調至 1,355 元及 1,535 元，重申「買進」評等，推估台積電續挑戰新高，以及 Q4 盤勢不會有太多疑慮。

相比之下，即使降息與傳統第四季也有助於金融與原物料題材，但以追求資金效率的前提下，還是將注意力放在具動能的題材較適合。

張銘忠並分享，9 月營收年增率與月增率超過 20% 的個股，其中資通、CPO 題材概念股可關注：

矽統（2363）：得益於併購聯暻半導體（山東）的業績，月增達 7.16倍，年增 2.29 倍。第三季營收達 2.13 億，季增 3.24倍，年增 1.62 倍。

星通（3025）：九月營收年增 42.7%，月增15%。雖未達到20%的標準，但其通訊設備業務在 Q4 有入帳高峰。

另外，今年鎖定AI 電子股題材也表現不俗。

高鋒（4510）：股價漲幅約 2 倍，積極導入AI技術，並獲得高階鍛造輪圈的訂單，展現其在工具機領域的拓展。今年上半年 EPS 0.73 元，已賺入去年的 75%。

而在光纖類股，對比聯光通（4903）還未有明顯獲利，股價就從 10 元飆升到 50 元，台通（8011）更具有基本面與題材。

除了上半年 EPS 賺進 0.64 元（2023 年 EPS 為 0.09 元），也與台北市政府簽訂 25 年的 BOT 案，預計在台北市布建超過 4000 萬公里的光纖網絡，其子公司台灣智慧光網（台智網）則由台通與鴻海共同持股，有穩定後盾。

張銘忠提醒，題材股通常會有明顯的漲勢波段，吸引市場關注和資金流入，但在技術面若出現這些現象，便需要留意：

爆量與收長黑：當出現大量成交且股價收出長黑K棒（表示賣壓湧現），這可能是趨勢反轉的初步訊號。

跌破月線：如果股價跌破月線支撐，通常表示短期內可能不易反彈，是需要注意的退場訊號。

周K棒連續三周未再創高：若周K線連續三周無法創新高（含當周），代表動能減弱，此時考慮先行退場，觀望市場走勢再作調整。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：九月營收開獎，開始Q3 財報推理期！傳統 Q4 旺季＋降息題材，哪個題材最強？