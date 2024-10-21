中釉出貨動能看增
中釉（1809）近年積極切入新材料-螢光玻璃片，在成功切入中國大陸新能源車發展下，帶動相關產品出貨動能強勁；中釉表示，相關產品下半年出貨力道預期也有五成以上成長，對新材料光電產品持正面、樂觀看待。
中釉上半年稅後純益約達0.26億元，較去年同期虧損0.1億元大幅成長，每股純益達0.15元，優於去年同期每股淨虧0.06元；中釉表示，本業陶瓷方面，上半年受惠國內市場出貨不錯，支撐本業營運，上半年台灣營收達8.22億元，較去年同期7.92億元小幅成長約3.8%。另外孟加拉市場上半年營收也小幅成長約8%。
中釉指出，為分散地緣政治風險，降低客戶疑慮，將整合大陸廠、印尼廠資源，重新布署越南、馬來西亞等東南亞市場。
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