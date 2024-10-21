南僑前三季 EPS 3.09元

南僑（1702）昨（21）日公告自結數，累計前三季自結稅後純益為7.65億元，年增率17.06%，每股純益（EPS） 3.09元。

南僑多角化經營策略不能脫離四大相關（原料、技術、通路、文化），趨勢跟潮流也非常重要；隨著發展策略精準推動，南僑集團的營收、獲利近年來不斷攀升。

南僑9月營收20.99億，年增3.02%；9月泰幣受到匯率未實現損失影響，所以獲利受到波及，9月自結稅後損益4,520萬元，年減64.6%，每股純益為0.18元。

不過，根據泰國當地的經濟情況研判，泰幣11、12月應還有貶值的空間，泰幣匯損情況情況應該會扭轉。累計前三季營收為174.36億元，年增率為3.79%，稅後純益為7.65億元，年增率17.06%， EPS 3.09元。

南僑食品集團（上海），已於2021年5月上海A股掛牌上市，成為上市食品業第一家在中國大陸掛牌企業；南僑今年IPO再添丁，轉投資子公司皇家可口預計10月送件申請登錄興櫃交易；南僑另一隻金雞母泰國南僑也正在評估要進入資本市場。

外界都用「十年一變」形容南僑這個老牌企業，南僑集團會長陳飛龍曾說，企業面對市場變動，要有改變的勇氣，現在南僑三大事業體各有專長，呈現出台灣、大陸及泰國三足鼎立局面，讓南僑未來走得更穩健。

南僑在中國大陸油脂事業經營27年，成為台灣上市食品業第一家在中國大陸掛牌企業，2022年於重慶興建新生產基地投資約人民幣4.8億元，增加奶油、冷凍麵糰生產加工工廠、研發及配套用房等生產設備，並計畫在廣州成立第二條冷凍麵糰生產線，將為營運再添新柴火。