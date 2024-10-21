快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「罕見淋巴癌」

聽新聞
0:00 / 0:00

南僑前三季 EPS 3.09元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
南僑董事長陳飛龍（本報系資料庫）
南僑董事長陳飛龍（本報系資料庫）

南僑（1702）昨（21）日公告自結數，累計前三季自結稅後純益為7.65億元，年增率17.06%，每股純益（EPS） 3.09元。

南僑多角化經營策略不能脫離四大相關（原料、技術、通路、文化），趨勢跟潮流也非常重要；隨著發展策略精準推動，南僑集團的營收、獲利近年來不斷攀升。

南僑9月營收20.99億，年增3.02%；9月泰幣受到匯率未實現損失影響，所以獲利受到波及，9月自結稅後損益4,520萬元，年減64.6%，每股純益為0.18元。

不過，根據泰國當地的經濟情況研判，泰幣11、12月應還有貶值的空間，泰幣匯損情況情況應該會扭轉。累計前三季營收為174.36億元，年增率為3.79%，稅後純益為7.65億元，年增率17.06%， EPS 3.09元。

南僑食品集團（上海），已於2021年5月上海A股掛牌上市，成為上市食品業第一家在中國大陸掛牌企業；南僑今年IPO再添丁，轉投資子公司皇家可口預計10月送件申請登錄興櫃交易；南僑另一隻金雞母泰國南僑也正在評估要進入資本市場。

外界都用「十年一變」形容南僑這個老牌企業，南僑集團會長陳飛龍曾說，企業面對市場變動，要有改變的勇氣，現在南僑三大事業體各有專長，呈現出台灣、大陸及泰國三足鼎立局面，讓南僑未來走得更穩健。

南僑在中國大陸油脂事業經營27年，成為台灣上市食品業第一家在中國大陸掛牌企業，2022年於重慶興建新生產基地投資約人民幣4.8億元，增加奶油、冷凍麵糰生產加工工廠、研發及配套用房等生產設備，並計畫在廣州成立第二條冷凍麵糰生產線，將為營運再添新柴火。

南僑

延伸閱讀

志強前三季三率三升 營收及EPS寫歷史次高

南僑9月獲利減逾6成 因泰銖升值匯損等影響

2024泰國書展銷售創新高 漫畫和科幻作品受歡迎

志強前三季三率三升 EPS 5.78元、創歷史次高

相關新聞

台股Q4旺季到！專家點名「矽統（2363）、高鋒（4510）、台通（8011）」：看好3題材

九月營收開獎後，就可以來估算 Q3 財報了。在熱熱鬧鬧的 Q4 之前，先卡位具基本面的熱門題材。不過 Q4 既是傳統旺季，今年還多了降息可發揮，AI 也隨時一言不合就噴出，要怎麼選呢？

最強營建股？皇昌今除權息 股價大漲逾9%

營建股自央行9月19日公布打炒房措施後，營建指數一路走低，不過皇昌（2543）股價卻反向走高，22日皇昌除權息，每股配發...

長榮航客貨運 旺到明年

長榮航空（2618）總經理孫嘉明昨（21）日表示，航空貨運需求太旺，11、12月航空貨運還有漲價空間，明年航空客、貨運一...

鈺齊前三季 EPS 4.16元 展望正向

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）昨（21）日公布第3季自結合併財報，合併營收35.99億元，季減9.2%、年增1...

和泰、裕隆深耕電動車

和泰車（2207）、裕隆兩大集團為了擴展電動車勢力範圍，深化搶市量能，各自利用旗下租賃事業iRent和格上，打造電動車大...

南僑前三季 EPS 3.09元

南僑（1702）昨（21）日公告自結數，累計前三季自結稅後純益為7.65億元，年增率17.06%，每股純益（EPS） 3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。