大銀微9月每股賺0.12元

大銀微系統（4576）因有價證券達公布注意交易資訊標準，昨（21）日公告9月自結合併營收2.17億元、年增18%，稅前盈餘0.25億元、年增74%；9月稅後純益0.14億元、年增73%，單月每股純益0.12元。

上銀集團旗下大銀微系統隨著半導體及自動化等產業訂單回溫，加上與上銀攜手和美國物流業者共同開發具AI功能的物流機器人，近期受到市場矚目，上周掀起一波漲勢，近五個交易日漲幅約四成，昨天股價以141.5元、上漲6元作收，漲幅逾4.4%。

大銀為消化在手訂單已啟動加班趕工，預期第4季營運將優於第3季，而與上銀攜手與美國物流業者共同開發具AI功能的物流機器人，已進入最後測試階段，可望於近期對外發表及量產。

大銀第3季合併營收5.97億元、年增17.4%；累計前三季合併營收16.35億元、年增0.7%。大銀表示，目前精密運動及控制元件訂單能見度仍維持兩個月，高階精密定位平台及半導體訂單能見度三至八個月，看到明年第2季。