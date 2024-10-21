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志強前三季三率三升 營收及EPS寫歷史次高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）21日公布前三季自結合併財報，合併營收132.39億元、年增30.0%，毛利率21.1%，較去年同期15.8%增加5.3個百分點，本期淨利11.31億元、年增203.2%，每股稅後純益5.78元，營收及獲利為歷史同期次高。

展望第4季，由於進入製鞋業傳統旺季，以目前志強的接單與出貨情形來看，法人估，第4季營運可望重返第2季高檔，並優於第3季，全年營收約二位數成長、上看180億元，每股稅後純益有機會站上8元以上。

志強前三季呈現三率三升走勢，營收與獲利同為歷史同期次高。而前三季營業淨利率8.8%，較去年同期2.6%增加6.2個百分點，淨利率8.5%，亦較去年同期3.7%增加4.8個百分點。

第3季合併營收42.92億元，季減13.0%、年增45.4%，毛利率為22.1%，較去年同期16.4%增加5.7個百分點，亦較上季21.0%增加1.1個百分點，本期淨利3.44億元，季減23.2%、年增324.7%，單季每股稅後純益1.76元。

志強表示，儘管巴黎奧運已經落幕，但整體運動氛圍持續熱絡，集團包括足球鞋、跑鞋及戶外鞋接單持穩成長，帶動第3季淡季不淡。

展望未來，明年美國將舉行國際足總俱樂部世界盃（世俱盃）足球賽，2026年有世界盃足球賽，都有望帶動足球鞋需求。此外，志強積極拓展專業跑鞋領域，印尼廠將針對客戶Brooks規劃設計產品，預計明年量產出貨，有望進一步挹注營運成長動能。

志強為Adidas、Nike、Asics、Brooks等國際知名運動品牌的鞋類供應商，並稱霸於專業足球鞋領域，銷售市場以歐美為主，全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。

根據QY Research調查統計，2020年至2026年足球鞋市場的年複合成長率為5.01%；伴隨全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定而樂觀。

營收 足球

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