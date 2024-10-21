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鈺齊受業外匯損影響 前三季每股稅後純益4.16元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）21日公布第3季自結合併財報，合併營收35.99億元，季減9.2%、年增1.5%，受業外匯兌損失1.82億元影響，單季稅後純益1.02億元，季減74.9%、年減69.7%，每股稅後純益0.54元。

鈺齊前三季合併營收累計102.23億元、年減22.6%，營業毛利18.93億元，營業利益8.27億元，稅前淨利9.97億元，稅後純益7.92億元、年減44.7%，每股稅後純益4.16元。

法人指出，品牌客戶庫存調節已告一段落，帶動製鞋廠訂單回升，而第4季為製鞋業傳統旺季，對鈺齊第4季展望正向看待。

鈺齊確認訂單已看到12月，隨著2025年春夏鞋款於第4季陸續出貨，加上新產能持續開出，預期今年下半年到明年營運將加速好轉。

鈺齊表示，第3季毛利率達18.99%，優於第1季的18.08%及第2季的18.38%，但因營收相對第2季減降，因此營業費用率0.45%、較第2季微增，營益率則為8.54%，呈現季減、年增。

關於各國產值比重，鈺齊今年前三季越南、柬埔寨、中國大陸占比分別為56.64%、28.76%及14.60%；關於銷售地區（品牌客戶指定目的地）的營收占比，大歐洲營收占比44.75%，大美洲市場則為39.03%。

鈺齊表示，當前集團量產代工家數已達50家，其中，前三大占比約五成，前十大占比已逾八成，前二十大則逾九成。

鈺齊強調，集團多品牌接單的營運策略不變，將會持續深耕既有品牌，也將積極開發新品牌，以迎接戶外運動休閒產業的中長期正向發展態勢。

另外，面積達26公頃的印尼廠已於今年4月動工，第一期廠預計明年第2季投產試作，新廠不限品牌及鞋款，全區廠房全數完工後，每年可貢獻60億至70億元營收。

營收 鈺齊

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