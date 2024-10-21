鈺齊前三季 EPS 4.16元 展望正向

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）昨（21）日公布第3季自結合併財報，合併營收35.99億元，季減9.2%、年增1.5%，受業外匯兌損失1.82億元影響，單季稅後純益1.02億元，季減74.9%、年減69.7%，每股純益0.54元。

法人指出，品牌客戶庫存調節已告一段落，帶動製鞋廠訂單回升，而第4季為製鞋業傳統旺季，對鈺齊第4季展望正向看待。

鈺齊確認訂單已看到12月，隨著2025年春夏鞋款於第4季陸續出貨，加上新產能持續開出，預期今年下半年到明年營運將加速好轉。

鈺齊前三季合併營收102.23億元、年減22.6%，營業毛利18.93億元，營業利益8.27億元，稅前淨利9.97億元，稅後純益7.92億元、年減44.7%，每股稅後純益4.16元。

鈺齊表示，第3季毛利率達18.99%，優於第1季的18.08%及第2季的18.38%，但因營收相對第2季減降，因此營業費用率較第2季微增，為0.45%，營益率則為8.54%，呈現季減、年增。

關於各國產值比重，鈺齊說，今年前三季的越南、柬埔寨、中國占比分別為56.64%、28.76%及14.60%；關於銷售地區的營收占比，大歐洲營收占比44.75%，大美洲市場則為39.03%。

鈺齊表示，當前集團量產代工家數已達50家，其中，前三大占比約五成，前十大占比已逾八成，前20大則逾九成。