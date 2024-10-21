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長榮航客貨運 旺到明年

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮航空（2618）總經理孫嘉明昨（21）日表示，航空貨運需求太旺，11、12月航空貨運還有漲價空間，明年航空客、貨運一樣好；長榮看好北美市場轉機需求，可望從波士頓、華盛頓DC及達拉斯等三地中挑一新航點。業界認為，達拉斯呼聲最高。

解封後航空客運市場已經完全復甦，孫嘉明認為，今年第4季的客運需求表現比還是比原預期好，代表需求強勁；貨運市場更是從今年第2季開始就沒有淡季，目前現有九架貨機加上客艙腹艙載貨，預計第4季航運價的營收還會持續成長。

展望2025年，到目前為止，國內民眾喜歡出國旅遊需求還是很強，看好海外旅遊熱潮持續，明年客運需求還是樂觀；至於航空貨運的部分，電子產品、電商需求及高單價水產、水果等的貿易需求還是存在，航空貨運明年還是很值得期待。

孫嘉明指出，北美的轉機市場才剛開始出籠，越南、泰國及菲律賓等地區轉機到美國的需求強勁，台灣是一個很好的轉運點，長榮航明年會持續擴增北美航班外，讓航班數更密集。

另外，持續在評估增加北美新航點，包括波士頓、華盛頓DC以及達拉斯等三地，就目前的機隊規劃先挑選一個。旅行社業界認為，以市場需求，達拉斯呼聲最高。

此外，長榮航空的新機陸續交機，讓消費者能搭長榮航空會有更舒適的旅程，長榮航空改三艙等的787客機預計明年第1季交機，預計將替換目前兩艙等的米蘭、慕尼黑、維也納及西雅圖，明年開始消費者到這些地區購機票也有更多的選擇。

波音罷工有望落幕，孫嘉明指出，波音事件對787機型的交機時間較不受影響，目前尚有九架787-9及5架787-10要交機，預計明年會交五架787-9跟1架787-10。

長榮航空已向空中巴士訂購33架飛機，創台灣航空史上最大訂單，包括引進18架A350-1000及15架A321neo客機，孫嘉明進一步表示，A350-1000是現在最節能、環保及舒適的機型，以目前空巴給的時間，預計2027年第1季會開始交機，將放在長程航線、尤其是北美線上執飛；A321neo則預計2029年交機，會放在區域航線上。

客運 轉機 長榮航空

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