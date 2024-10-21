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南僑9月獲利減逾6成 因泰銖升值匯損等影響

中央社／ 台北21日電

油脂廠南僑今天公布9月自結獲利新台幣4520萬元，較去年同期1.27億元年減64.62%，每股純益（EPS）0.18元；南僑表示，9月獲利減少是因泰銖升值，泰國匯兌損失較去年同期差異5000萬元，加上中國大陸民生消費還未完全復甦所致。

南僑今年前9月自結獲利為7.66億元，較去年同期6.53億元年增17.06%，EPS為3.09元。

南僑表示，9月除了匯兌損失之外，中國大陸營運和去年同期相比也有較大差異，受到民生消費未恢復，價格提不上來，就看近期祭出大動作救市是否會有成效，以提升整體民生消費信心。

另外，南僑子公司皇家可口在今年股東會通過，將在台灣上市上櫃IPO（初次公開發行）案。皇家可口旗下擁有老字號「杜老爺系列冰品」及頂級「卡比索皇家俄羅斯冰淇淋」雙品牌，除了冰品之外，也將急凍熟麵等業務併入該公司。

南僑 消費

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