志強前三季三率三升 EPS 5.78元、創歷史次高

九月營收開獎後，就可以來估算 Q3 財報了。在熱熱鬧鬧的 Q4 之前，先卡位具基本面的熱門題材。不過 Q4 既是傳統旺季，今年還多了降息可發揮，AI 也隨時一言不合就噴出，要怎麼選呢？

2024-10-22 13:43