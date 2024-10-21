志強前三季三率三升 EPS 5.78元、創歷史次高
國際知名運動品牌鞋類供應商志強-KY（6768）公布第3季自結財報數字，累計今年前三季營收132.4億元， 年增30%，每股純益5.78元，年增199.5%，營收及EPS同創歷史次高，累計今年前三季呈現三率三升。
志強累計今年前三季合併營收為132.4億元，若以功能貨幣（美元）計算，前三季美元營收為4.12億美元，較去年同期3.45億美元增加19.4%。
志強累計今年前三季營業毛利為28億元，年增73.7%；營業利益為11.61億元，年增346.5%；稅前淨利為14.5億元，年增186%；本期淨利11.31億元，年增203.2%；每股純益5.78元，年增199.5%。
志強累計今年前三季毛利率21.1%，年增5.3個百分點；營業淨利率8.8%， 增6.2個百分點；淨利率8.5%，年增4.9個百分點。
志強為國際知名運動品牌之鞋類供應商，並且稱霸專業足球鞋領域，全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強國際，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。根據QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場之年複合成長率為5.01%，志強營運將隨著全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定而樂觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言