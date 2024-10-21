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志強前三季三率三升 EPS 5.78元、創歷史次高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

國際知名運動品牌鞋類供應商志強-KY（6768）公布第3季自結財報數字，累計今年前三季營收132.4億元， 年增30%，每股純益5.78元，年增199.5%，營收及EPS同創歷史次高，累計今年前三季呈現三率三升。

志強累計今年前三季合併營收為132.4億元，若以功能貨幣（美元）計算，前三季美元營收為4.12億美元，較去年同期3.45億美元增加19.4%。

志強累計今年前三季營業毛利為28億元，年增73.7%；營業利益為11.61億元，年增346.5%；稅前淨利為14.5億元，年增186%；本期淨利11.31億元，年增203.2%；每股純益5.78元，年增199.5%。

志強累計今年前三季毛利率21.1%，年增5.3個百分點；營業淨利率8.8%， 增6.2個百分點；淨利率8.5%，年增4.9個百分點。

志強為國際知名運動品牌之鞋類供應商，並且稱霸專業足球鞋領域，全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強國際，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。根據QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場之年複合成長率為5.01%，志強營運將隨著全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定而樂觀。

營收 足球

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