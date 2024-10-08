喬山營收／9月46.9億元年增三成 再創今年單月及同期新高

喬山健康科技（1736）併購效益持續發酵，8日公告9月合併營收46.9億元、年增30%，為今年單月及同期新高紀錄，且為歷史次高；累計前三季合併營收304.1億元，年增20%，續創歷史同期新高。

喬山表示，營收增長除了新併購的BowFlex營收挹注外，按摩椅事業體也因9月份的日本孝親節活動，帶動營收大幅增長，再加上商用家用客戶拉貨強勁，三大事業體營收同步增長。

喬山除了隨主要大型連鎖健身房客戶擴張，供貨比提升而成長，並持續滲透各區域市場大客戶，拉升商用市占率。今年剛發表的MATRIX ONYX系列，甫上市就得到PLUS X AWARD。

這個獎項是全球最大的科技、運動和生活風格創新獎，ONYX在各方面都令人印象深刻，尤其在高品質、設計、易用性、功能性和人體工學這五個面向，都擁有極優異的品質，獲得評審團一致讚賞。

喬山強調，ONYX系列樹立了健身行業的最高標準，憑藉卓越的品質和極具吸引力的設計，提供一流的性能，並為所處的空間增添美感，讓使用者更容易享受鍛鍊的樂趣。

喬山於今年4月收購全球第三大家用器材品牌BowFlex，公司整併進度超前，BowFlex於今年5月開始貢獻營收，雖於第2季有收購相關的一次性費用產生，但於8月份已開始獲利，整併效益較預期提前。

喬山也將持續透過產品線拓展、主力客戶滲透率再深化，與擴展新客戶等方向前進，擴大商用家用及按摩椅營收。法人表示，時序進入健身器材銷售旺季，各通路需求強勁，預期第4季營收將推升至全年最高峰。