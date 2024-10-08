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尖點營收／9月3.22億元 創32個月新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
尖點董事長林序庭（左）與總經理林若萍。記者尹慧中攝影
尖點董事長林序庭（左）與總經理林若萍。記者尹慧中攝影

尖點（8021）8日公告9月營收為3.22億元，月成長0.6%，年增19.1%，創近32個月新高。

尖點今年第3季累計營收約9.62億元，較今年第2季8.9億元，季成長約8%。

尖點已確定投資泰國設廠，第一期投資金額6億泰銖，尖點泰國廠預定2025年量產，目前台灣產能占比約三分之一，中國大陸占三分之二，將來泰國第一階段產能估約台灣三分之二到三分之一。

尖點先前說明，預期第3季營運將較第2季出現兩位數成長；受惠於營收規模的增加，本業獲利將可持續提升，但實際幅度則須視客戶拉貨動能而定。

尖點先前法說會說明，2024年上半年累積營收為16.26億元，較去年同期增加32.3%；毛利為4.03億元，較去年同期增加65.4%，毛利率為24.8%，較去年同期增加5.0個百分點；營業利益為9,500萬元，稅前淨利1.05億元；淨利歸屬於母公司業主為新台幣8,900萬元；每股稅後純益為新台幣0.63元。

尖點總部設於台灣新北市樹林區，目前全球員工數約1,900人，在中國大陸及台灣皆有設立鑽針廠；在台灣、中國大陸華北、華東、華南地區，設有多個鑽孔服務據點。另在日本、韓國、泰國及東南亞等地均設有服務據點，就近為客戶提供即時的業務與技術支援。

尖點

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