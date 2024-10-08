和迅營收／9月2,128萬元、年增122％ 前九月營收增240％

和迅（6986）8日公布9月營收2,128萬元，較去年同期營收961萬元成長122％；累計今年前九月營收為2.04億元，較去年同期的5,993萬元成長240％，9月及前九月營收持續改寫興櫃以來同期新高的成績。

和迅表示，公司自創立以來持續落實營運雙軌制，以CDMO/CMO業務為營運成長基礎，提供穩定之現金流收入以支持間質幹細胞藥物之研發，並於今年拓展外泌體規格品、技術授權之業務，完成達十公升等級的免疫細胞與幹細胞生產平台、百公升級的外泌體量產，是挹注和迅9月及前9月營收強勁動能的重要關鍵。

從累計今年1至9月按細胞產品分類的營收表現來看，和迅來自外泌體產品、幹細胞、免疫細胞的業績占整體營收比重分別為58％、30％、9％，其中，外泌體產品的絕對金額業績明顯年增176％，且訂單需求也持續增加，不僅是原料開發的需求外，亦配合客戶終端應用範圍包括保養品、醫材、治療領域等進而一同開發，而客戶銷售市場需求的廣度也從台灣市場，跨出至北美與東南亞市場，凸顯和迅外泌體技術臻至成熟並擁有可供國際核可之水準的最佳證明。

展望2024年下半年，和迅對於今年整體營運成長深具信心，和迅目前仍處於公司高速發展時期，秉持落實營運雙軌制均衡的發展，堆疊強勁業績表現，這也促使和迅更積極地加大研發和生產投入，以應對不斷擴大的市場需求。再生療法背後蘊含著利用細胞來修復或再生器官、減少器官移植需求，治癒病症並延長健康壽命的希望，隨著全球再生醫療產業的發展，市場機遇依舊豐富，和迅目前手握之訂單包括外泌體生產、CMO/CDMO業務，甚至包括協助客戶完成美國及海外新藥臨床試驗（IND）申請、協助客戶委託特管辦法之癌症治療項目申請等，皆進一步推動公司在未來取得更為耀眼的業績表現，實現更上一層樓的成就，為股東帶來更多的利潤回報。