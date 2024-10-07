威宏營收／9月6.85億元 淡季不淡仍維持高水準

運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布9月合併營收6.84億元、年增2.3%，累計前九月合併營收63億元、年增4.8%。威宏說，即便第3季為傳統品牌開發季度，營收較第2季略微下滑，但仍維持在高檔水準，呈現淡季不淡走勢。

威宏表示，第4季起硬殼行李箱事業將開始啟動，規劃小量試產與客戶驗收認證，預計2025年將逐步擴大生產布局。

威宏過去主要生產多道精緻精細工序的軟殼行李箱，為拓展更多元化產品組合，今年新增硬殼行李箱品項，第4季起從泰國廠小量試產出貨，待品牌商認證後，最快2025年增添相關機台設備，初步規劃設置3條專門生產線。

長期目標則將研發自動化組裝產線，並在歐美地區設廠，進一步擴大海外生產基地布局、提升品牌價值。

而為配合客戶分散單一生產基地風險政策，威宏近年來積極調整生產基地布局，其中越南德御主要生產Nike運動包袋及高爾夫球袋，目前訂單已接近滿載，公司已安排加班生產並逐步擴線以滿足訂單需求，預期將成為今年成長的最大動力。

柬埔寨為威宏近年重點發展區塊，未來將成為集團旗下最大的轉運吞吐中心，旗下子公司威保主要生產運動手套護具等週邊配件，已規劃今年底前擴增承租廠房產線至15條。

目前，自有廠房亦同步興建中，待明年初正式通過客戶驗廠認證後進行整併並放量生產，加上FIFA世界盃及歐洲冠軍聯賽等足球盛事舉辦在即，民眾運動風潮蔚為顯學，有助提升運動護具與裝備終端需求，進一步挹注訂單。

展望未來，威宏對全年營運維持審慎樂觀態度，雖然各國零售銷售數據普遍顯示，市場消費動能呈現溫和增長，但下半年起百貨周年慶陸續登場，以及歐美節慶購物贈禮需求增加，品牌商訂單回補力道積極，全年營運表現樂觀可期。